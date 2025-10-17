“Caso Eloá – Refém ao Vivo”: Netflix revela trailer de documentário sobre o sequestro

17/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
A Netflix revelou nesta sexta-feira (17/10) os detalhes de “Caso Eloá – Refém ao Vivo”, documentário que chegará à plataforma em 12 de novembro de 2025. O anúncio foi acompanhado da liberação do primeiro trailer, do pôster oficial e de imagens exclusivas, sugerindo uma análise detalhada do crime que comoveu o Brasil há 17 anos.

A produção promove um mergulho sensível na história, apresentando registros nunca vistos antes, incluindo trechos do diário pessoal de Eloá Pimentel. Pela primeira vez, o irmão da vítima, Douglas Pimentel, e a amiga Grazieli Oliveira concedem depoimentos públicos, compartilhando suas memórias e reflexões.

Veja as fotos

Cena de "Caso Eloá – Refém ao Vivo", da Netflix
Cena de "Caso Eloá – Refém ao Vivo", da Netflix
Cena de "Caso Eloá – Refém ao Vivo", da Netflix
Cena de "Caso Eloá – Refém ao Vivo", da Netflix
Cena de "Caso Eloá – Refém ao Vivo", da Netflix
Cena de "Caso Eloá – Refém ao Vivo", da Netflix
Cena de "Caso Eloá – Refém ao Vivo", da Netflix
Cena de "Caso Eloá – Refém ao Vivo", da Netflix

A narrativa também se apoia em relatos de profissionais que vivenciaram o episódio, como jornalistas e agentes de segurança envolvidos na negociação e na cobertura do caso. Em outubro de 2008, o Brasil parou para acompanhar o sequestro de Eloá, então com 15 anos, cometido por Lindemberg Alves, seu ex-namorado, à época com 22 anos.

O crime, que durou cerca de 100 horas em Santo André (SP), foi transmitido ao vivo por emissoras de televisão, gerando comoção e debate. A ampla exposição do cárcere privado – que incluiu diálogos com a polícia e até a fala do próprio criminoso em rede nacional – tornou o caso um marco na crônica policial do país.

Com realização da Paris Entretenimento, o documentário tem direção geral de Cris Ghattas e roteiro de Tainá Muhringer e Ricky Hiraoka. A equipe de produção executiva é formada por Carol Amorim, Fabi Vanelli e Laura Boorhem, enquanto André Fraccaroli, Márcio Fraccaroli e Verônica Stumpf respondem pela produção.

