Caso Hungria: Médico confirma que rapper sofreu intoxicação por metanol

Nesta sexta-feira (3/10), um dos médicos que segue atendendo Gustavo da Hungria Neves confirmou para o Balanço Geral que o rapper sofreu uma intoxicação por metanol. Ele deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília, na última quinta-feira (2/10), após apresentar dor de cabeça, vômitos, visão turva, entre outros sintomas.

O famoso permanece internado e fazendo tratamento com etanol. Está estável, fora de risco e sem previsão de alta, conforme o jornalístico da Record.

Ainda ontem, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o Distrito Federal teria registrado oficialmente o seu primeiro caso confirmado de intoxicação por metanol. Sem citar nomes, o ministro declarou em coletiva de imprensa que exames hospitalares teriam identificado a presença da substância no organismo do paciente; a vítima seria Hungria. Porém, após a fala do ministro, a assessoria do Ministério da Saúde corrigiu a informação, afirmando que clinicamente o caso tem evidências e sinais referentes à intoxicação e que não há confirmação pelo exame laboratorial.

O portal LeoDias conversou com a Polícia Civil do Distrito Federal, que confirmou também um caso de intoxicação: “Em nota publicada anteriormente, informamos que foram identificados dois casos de intoxicação não intencional por ingestão de bebida supostamente falsificada. Esclarecemos que, na verdade, foi registrado apenas um caso. As demais informações sobre diligências, apreensão de bebidas e perícias permanecem válidas.”