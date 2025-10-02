Caso Hungria: saiba quais são os sintomas de intoxicação por metanol

O cantor Hungria foi internado nesta quinta (2/10) em Brasília com suspeita de intoxicação por metanol. O caso faz parte de uma série de hospitalizações ligadas ao consumo de bebidas adulteradas que começou em São Paulo e se espalha pelo país.

A intoxicação por metanol é grave e pode causar cegueira permanente e até o óbito do paciente. Apesar de não ser possível identificar a presença da substância na bebida com facilidade, é essencial estar atento aos sintomas para procurar atendimento médico rapidamente.

Sinais e sintomas da intoxicação por metanol

Iniciais (até 6h após ingestão): dor abdominal intensa, sonolência, falta de coordenação, tontura, náuseas, vômitos, dor de cabeça, confusão mental, taquicardia e pressão arterial baixa;

dor abdominal intensa, sonolência, falta de coordenação, tontura, náuseas, vômitos, dor de cabeça, confusão mental, taquicardia e pressão arterial baixa; Entre 6h e 24h: visão turva, fotofobia, visão embaçada, pupilas dilatadas, perda da visão das cores, convulsões, coma, acidose metabólica grave.

visão turva, fotofobia, visão embaçada, pupilas dilatadas, perda da visão das cores, convulsões, coma, acidose metabólica grave. Em casos mais graves, o paciente pode evoluir para cegueira irreversível, choque, pancreatite, insuficiência renal, necrose de gânglios da base com tremor, rigidez e lentidão dos movimentos.

Caso os sintomas sejam identificados, deve-se procurar atendimento médico imediato para a realização de exames laboratoriais e oftalmológicos — o metanol age no nervo óptico e pode destruí-lo, causando cegueira.

O tratamento envolve, curiosamente, o uso de etanol. O álcool compete com o metanol por uma proteína e acaba diminuindo a metabolização do veneno. Outra opção é o uso de um antídoto chamado fomepizol. Na maioria dos casos no Brasil, por falta de opções de tratamento, é feita hemodiálise.

