caso-hungria:-saiba-quando-deve-sair-resultado-de-exame-sobre-metanol

O resultado dos exames que irão confirmar se o cantor Gustavo Hungria (foto em destaque), 34 anos, foi intoxicado por metanol podem levar de cinco a sete dias para serem divulgados.

Até lá, não será possível confirmar que Hungria tenha sido intoxicado pela substância. Este é o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no DF. O Ministério da Saúde investiga, ao todo, 59 casos no país. Desses, 11 intoxicações e uma morte já tiveram a relação com o metanol confirmada.

Metanol

A internação às pressas do rapper nessa quinta-feira (2/10), levou à suspeita de intoxicação por metanol. O composto tem sido encontrado em bebidas alcoólicas em São Paulo e pode causar cegueira e até a morte.

A Secretaria de Saúde do DF destaca que, na ocorrência de um caso suspeito de intoxicação por metanol, deve ser realizado contato com o CIATox por meio dos telefones 99288-9358 e 0800 644 6774 para orientações do manejo clínico.

Além disso, deve ser realizada notificação imediata obrigatória ao CIEVS/DF com preenchimento e envio da ficha de intoxicação exógena do SINAN para o e-mail [email protected].

A pasta acompanha o único caso suspeito registrado no Distrito Federal para identificar se houve, de fato, contaminação do metanol. O Ministério da Saúde também está atento à situação.

Até o momento, não se tem informações de sequelas no cantor. Em outros casos, pacientes relataram perda de visão e há um óbito confirmado, em decorrência do consumo de bebida com metanol.

Enquanto é feita a análise no corpo do rapper, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) analisa os lotes de bebida que estavam na distribuidora Amsterdan, que vendeu vodca ao cantor, em Vicente Pires.

Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por metanol

Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por metanol

Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por metanol

Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por metanol

Ainda falta levantar a procedência das bebidas e se têm origem similar aos casos de São Paulo. É necessário identificar se as bebidas foram adulteradas e, em caso positivo, se há outras espalhadas no DF que também podem apresentar a contaminação.

O governo do Distrito Federal informou ao Metrópoles que vai intensificar as ações de fiscalização contra bebidas alcoólicas a partir desta sexta-feira (3/10).

Em nota, a distribuidora Amsterdan informou que comercializa exclusivamente produtos com certificado de origem. “Todos devidamente acompanhados de nota fiscal, assegurando a qualidade e legalidade de cada item disponibilizado”.

A distribuidora foi interditada nessa quinta-feira (2/10) por não ter licenciamento para funcionar e por comercialização de bebidas alcoólicas clandestinas.

O que aconteceu?

O cantor Gustavo Hungria, 34 anos, foi internado no Hospital DF Star na manhã de quinta-feira (02/10) com suspeita de intoxicação por metanol.

O boletim médico inicial descreveu um quadro de dor de cabeça (cefaleia), náuseas, vômitos, visão turva e acidose metabólica.

Durante a tarde, a equipe médica transferiu o cantor para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) como medida de precaução e para iniciar o tratamento especializado.

A assessoria do artista informou que ele está sob acompanhamento, respondendo bem ao tratamento e já se encontra “fora de risco iminente”.

A principal suspeita, confirmada pela equipe do cantor, é a ingestão de uma bebida alcoólica adulterada com metanol.

Os shows previstos para o fim de semana foram remarcados.

A reportagem apurou que o cantor está sendo acompanhado pelos médicos Guilherme Meyer e Allisson Barcelos Borges, os mesmos profissionais que acompanharam a internação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Hospital DF Star, em 16 de setembro.

A assessoria de imprensa do cantor se manifestou por meio de nota e reforçou que a condição dele ocorreu após ingestão de bebida adulterada, “em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo”.

“Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente. Agradecemos a compreensão dos fãs, da imprensa e de todos os parceiros neste momento”.

Veja o que diz boletim médico do DF Star:

“O cantor Gustavo da Hungria Neves foi admitido no Hospital DF Star em 2 de outubro com o quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro”.