Caso José Pedro: deputado convoca secretário de Saúde e direção da Maternidade na Aleac

O deputado Adailton Cruz, presidente da Comissão de Saúde Pública na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), pretende convocar o secretário de Saúde do Estado (Sesacre), Pedro Pascoal, e a direção da Maternidade Bárbara Heliodora para prestar esclarecimentos sobre a morte do bebê José Pedro, que quase foi sepultado vivo em Rio Branco, no último sábado (25).

morre-bebe-que-chorou-no-proprio-velorio-e-foi-retirado-de-caixao

Morre bebê que chorou no próprio velório e foi retirado de caixão/Foto: Reprodução

O recém-nascido chorou durante o próprio enterro e foi retirado do caixão pela família. Depois disso, foi internado na UTI do Hospital da Criança e faleceu na segunda-feira (28).

VEJA MAIS: Caso José Pedro: o que se sabe até agora sobre a criança que quase foi sepultada viva no Acre

“Já protocolei um pedido de esclarecimento à Sesacre e à direção da maternidade. Peço o apoio dos nobres pares para que o secretário e a direção do hospital venham à Comissão de Saúde prestar esclarecimentos”, disse o deputado.

Deputado Adailton Cruz é o representante da Saúde na Casa/Foto: ContilNet

Adailton quer ouvir os gestores no próximo dia 12 de novembro (terça-feira).

“Precisamos esclarecer essa falha que ocorreu e, por isso, precisamos que a Sesacre venha a esta casa nos dar as informações do caso. Nós, desta casa, e a sociedade precisamos de uma resposta”, finalizou.

