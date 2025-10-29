Caso José Pedro: deputado convoca secretário de Saúde e direção da Maternidade na Aleac

O deputado Adailton Cruz, presidente da Comissão de Saúde Pública na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), pretende convocar o secretário de Saúde do Estado (Sesacre), Pedro Pascoal, e a direção da Maternidade Bárbara Heliodora para prestar esclarecimentos sobre a morte do bebê José Pedro, que quase foi sepultado vivo em Rio Branco, no último sábado (25).

O recém-nascido chorou durante o próprio enterro e foi retirado do caixão pela família. Depois disso, foi internado na UTI do Hospital da Criança e faleceu na segunda-feira (28).

“Já protocolei um pedido de esclarecimento à Sesacre e à direção da maternidade. Peço o apoio dos nobres pares para que o secretário e a direção do hospital venham à Comissão de Saúde prestar esclarecimentos”, disse o deputado.

Adailton quer ouvir os gestores no próximo dia 12 de novembro (terça-feira).

“Precisamos esclarecer essa falha que ocorreu e, por isso, precisamos que a Sesacre venha a esta casa nos dar as informações do caso. Nós, desta casa, e a sociedade precisamos de uma resposta”, finalizou.