Casos suspeitos de intoxicação por metanol sobem para 127 no Brasil

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou, na manhã deste sábado (4/10), que o Brasil tem 127 casos suspeitos de intoxicação por metanol até o momento. Segundo ele, houve crescimento no número de suspeitos e não no de confirmados.
Do total de casos, 11 foram confirmados em laboratório, disse Padilha.
Confira a coletiva sobre atualização dos dados:
Aguarde para mais informações.