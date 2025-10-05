Castelo Forte celebra 24 anos de parceria pela preservação de nascente

Há 24 anos, o Home Center Castelo Forte mantém uma aliança sólida com a comunidade do Núcleo Rural Casa Grande, no Gama. Mais do que uma parceria, trata-se de um compromisso com o futuro: preservar e fortalecer a nascente do Córrego dos Pintos, fonte vital de vida, história e esperança para gerações presentes e futuras.

Desde 2001, quando a nascente foi oficialmente adotada, a Castelo Forte se juntou a moradores, escolas e lideranças locais em um esforço contínuo de proteção e cuidado.

A cada ano, ações de manejo, como o acero para prevenção de incêndios, são realizadas em conjunto, unindo a comunidade em torno de um mesmo propósito: garantir que a água continue brotando limpa e abundante.

Aliança duradoura

Em um Distrito Federal marcado por rápidas transformações urbanas e pela pressão constante sobre seus recursos hídricos, iniciativas como essa são mais do que simbólicas: são vitais. O Córrego dos Pintos, carrega consigo não apenas água, mas histórias de famílias que cresceram às suas margens, lembranças de infâncias e a promessa de que a vida continua a brotar enquanto a nascente se mantiver viva.

Foi diante desse cenário que a Castelo Forte firmou sua parceria com a comunidade.

Desde então, práticas de manejo sustentável, como a abertura de aceros para prevenir incêndios florestais, são realizadas anualmente. Essas medidas, que podem parecer técnicas e discretas, são na verdade o alicerce para que o Cerrado resista às chamas e para que a nascente siga pulsando, mesmo diante da seca severa que marca o clima da região.

10 imagens Fechar modal. 1 de 10

Parceria comunitária – Associação de Moradores e Castelo Forte se unem pela preservação da nascente

Divulgação 2 de 10

Manejo preventivo – Voluntários trabalham no entorno da nascente para fortalecer a mata ciliar

Divulgação 3 de 10

Plantio de ipês – Moradores e voluntários reforçam a mata ciliar da nascente

Divulgação 4 de 10

União pelo futuro – Voluntários realizam o plantio de ipês para proteger a nascente

Divulgação 5 de 10

Preservação contínua – Vegetação densa protege a nascente do Córrego dos Pintos

Divulgação 6 de 10

Símbolo do Cerrado – Criança segura muda de ipê durante ação de preservação ambiental

Divulgação 7 de 10

Educação ambiental – Crianças participam das atividades de plantio e conscientização

Divulgação 8 de 10

Água preservada – O Córrego dos Pintos segue protegido após mais de duas décadas de ações coletivas

Divulgação 9 de 10

Sinal de alerta – Placa instalada próximo à nascente reforça: “Não polua a água”

Divulgação 10 de 10

Força da natureza – Brotos e vegetação rasteira surgem ao redor da nascente protegida

Divulgação

No dia 28 de setembro de 2025, esse compromisso ganhou mais um capítulo memorável: o plantio de 40 ipês-amarelos no entorno da nascente, em ação realizada pela Castelo Forte em conjunto com a Associação de Moradores do Casa Grande.

O gesto é estratégico. O ipê, símbolo do Cerrado e do Brasil, não apenas embeleza a paisagem com sua floração exuberante, mas também fortalece a mata ciliar, ajudando a proteger o solo, reter a umidade e assegurar a qualidade da água. “O ipê é símbolo de resistência, e é isso que temos construído aqui: resistência e futuro”, resumiu um dos moradores presentes.

Bosco Almeida – gerente de marketing da Castelo Forte reforça o compromisso da empresa com a preservação ambiental

Para Bosco Almeida, gerente de marketing da Castelo Forte, o plantio é parte de uma visão de longo prazo:

“Preservar a natureza é garantir qualidade de vida no presente e um legado para o futuro. Nossa missão vai além de construir, reformar e decorar; ela inclui cuidar do que é essencial para que as próximas gerações possam desfrutar da mesma abundância e beleza que temos hoje.” Bosco Almeida, gerente de marketing da Castelo Forte

Na fala, Bosco traduz um valor que vai além do negócio. Ao adotar a nascente, a Castelo Forte sinaliza que uma empresa pode, sim, atuar como agente social, aproximando-se da comunidade e deixando sua marca não apenas no concreto, mas também na terra, na água e no verde que sustenta a vida.

Cerrado: berço das águas

A importância desse trabalho ganha ainda mais peso quando lembramos que o Cerrado é conhecido como o “berço das águas do Brasil”. Apesar de ocupar quase um quarto do território nacional, o bioma sofre com o desmatamento acelerado, a monocultura extensiva e os incêndios florestais.

Preservar uma nascente no Gama, portanto, é também preservar parte de um sistema hídrico que ultrapassa fronteiras locais. Cada ipê plantado, cada aceiro aberto e cada morador envolvido nessa missão contribui para manter viva uma engrenagem natural que sustenta cidades inteiras.

A trajetória de 24 anos da Castelo Forte no Casa Grande é um lembrete poderoso: construir não é apenas levantar paredes, mas erguer futuros. O legado deixado pelo cuidado com a nascente prova que a verdadeira obra de uma empresa pode estar não apenas nos lares que ajuda a erguer, mas também no ecossistema que ajuda a manter vivo.

Home Center Castelo Forte

Site | Instagram | WhatsApp

Unidades