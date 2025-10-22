Cátia Fonseca desabafa após ser furtada em SP: “A gente se sente invadida”

A apresentadora Cátia Fonseca, de 55 anos, passou por um grande susto na última segunda-feira (20/10) ao ser vítima de furto em uma padaria de São Paulo. Em vídeo, ela relatou o ocorrido e fez um desabafo sobre o sentimento de impotência diante da criminalidade.

“Olha, hoje na minha live eu falei que eu estava numa padaria e fui furtada. O furto não tem arma de fogo, não tem violência, mas não deixa de ser uma violência, né?”, iniciou.

Segundo Cátia, o crime aconteceu enquanto ela tirava uma foto com uma amiga. “Eu estava num lugar fechado, cheio de gente. Não foi um vacilo meu, porque eu estava de pé junto com a Regina, tirando uma foto. O celular estava do meu lado, na mesa. É um vacilo, mas é um vacilo que não devia ser considerado vacilo, sabe por quê? Porque a gente tem que ter o direito de conversar com uma amiga de boa, esperar o marido buscar tranquilamente, sem se preocupar que dentro de um estabelecimento você pode ser furtado.”

Veja as fotos Abrir em tela cheia Cátia Fonseca sofre furto no bairro Jardins, em São Paulo Reprodução: Instagram @catiafonseca

Catia Fonseca Foto: Reprodução/Instagram @catiafonseca Catia Fonseca Foto: Divulgação Voltar

Próximo

A apresentadora destacou que, mais do que a perda material, o que mais a abalou foi a sensação de violação. “É uma sensação de impotência que a gente tem e não é justo qualquer cidadão viver nisso. Não é só o bem imaterial, é por você se sentir invadida, sabe? Acima de tudo é isso.”

Catia contou que registrou o boletim de ocorrência e fez questão de reforçar a importância desse passo. “Foi feito o BO, foi tudo certinho. É importante lembrar: façam o boletim de ocorrência, preferencialmente presencialmente na delegacia. Eu vi a diferença. Da outra vez que invadiram minha conta do Governo, fiz pela internet, mas agora achei muito melhor fazer pessoalmente.” Segundo a apresentadora, uma pessoa que estava com o suspeito foi levada à delegacia. “A gente perdeu a noite inteira, mas ganhamos o nosso direito e a nossa obrigação como cidadão.”

Ao final do vídeo, Cátia tranquilizou os fãs e compartilhou dicas de segurança digital. “Eu estou bem, graças a Deus foi só isso. Mas fiquem atentos: não tenham aplicativos de banco no celular, deixem tudo com dupla confirmação. Eu tinha, e por isso eles não entraram em nada. Infelizmente é o lugar onde a gente vive, e a gente tem que pensar com a cabeça de como o bandido agiria para se proteger.”