Cátia Fonseca desabafa após ser furtada em SP: “A gente se sente invadida”

A apresentadora Cátia Fonseca, de 55 anos, passou por um grande susto na última segunda-feira (20/10) ao ser vítima de furto em uma padaria de São Paulo. Em vídeo, ela relatou o ocorrido e fez um desabafo sobre o sentimento de impotência diante da criminalidade.
“Olha, hoje na minha live eu falei que eu estava numa padaria e fui furtada. O furto não tem arma de fogo, não tem violência, mas não deixa de ser uma violência, né?”, iniciou.
Segundo Cátia, o crime aconteceu enquanto ela tirava uma foto com uma amiga. “Eu estava num lugar fechado, cheio de gente. Não foi um vacilo meu, porque eu estava de pé junto com a Regina, tirando uma foto. O celular estava do meu lado, na mesa. É um vacilo, mas é um vacilo que não devia ser considerado vacilo, sabe por quê? Porque a gente tem que ter o direito de conversar com uma amiga de boa, esperar o marido buscar tranquilamente, sem se preocupar que dentro de um estabelecimento você pode ser furtado.”
A apresentadora destacou que, mais do que a perda material, o que mais a abalou foi a sensação de violação. “É uma sensação de impotência que a gente tem e não é justo qualquer cidadão viver nisso. Não é só o bem imaterial, é por você se sentir invadida, sabe? Acima de tudo é isso.”
Catia contou que registrou o boletim de ocorrência e fez questão de reforçar a importância desse passo. “Foi feito o BO, foi tudo certinho. É importante lembrar: façam o boletim de ocorrência, preferencialmente presencialmente na delegacia. Eu vi a diferença. Da outra vez que invadiram minha conta do Governo, fiz pela internet, mas agora achei muito melhor fazer pessoalmente.” Segundo a apresentadora, uma pessoa que estava com o suspeito foi levada à delegacia. “A gente perdeu a noite inteira, mas ganhamos o nosso direito e a nossa obrigação como cidadão.”
Ao final do vídeo, Cátia tranquilizou os fãs e compartilhou dicas de segurança digital. “Eu estou bem, graças a Deus foi só isso. Mas fiquem atentos: não tenham aplicativos de banco no celular, deixem tudo com dupla confirmação. Eu tinha, e por isso eles não entraram em nada. Infelizmente é o lugar onde a gente vive, e a gente tem que pensar com a cabeça de como o bandido agiria para se proteger.”