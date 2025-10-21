21/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Cátia Fonseca é vítima de furto em São Paulo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
catia-fonseca-e-vitima-de-furto-em-sao-paulo

A apresentadora Cátia Fonseca foi vítima de um furto na manhã de segunda-feira (20/10), enquanto tomava café em uma padaria no bairro Jardins, na zona sul de São Paulo.

De acordo com o relato da própria Cátia, uma mulher — que aparentava ser estrangeira — se aproximou pedindo uma informação.

Nesse momento, um cúmplice aproveitou a distração da apresentadora para furtar seu celular. Ao perceber a ação, Cátia reagiu rapidamente e conseguiu impedir que a mulher deixasse o local.

Um detalhe inusitado chamou a atenção: o autor do furto esqueceu a própria carteira no estabelecimento, o que facilitou sua identificação.

Em seguida, Cátia foi até uma delegacia da região, onde registrou boletim de ocorrência e entregou a cúmplice e a carteira do suspeito às autoridades.

A apresentadora passa bem e aguarda o andamento das investigações policiais.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost