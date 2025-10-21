Cátia Fonseca é vítima de furto em São Paulo

A apresentadora Cátia Fonseca foi vítima de um furto na manhã de segunda-feira (20/10), enquanto tomava café em uma padaria no bairro Jardins, na zona sul de São Paulo.

De acordo com o relato da própria Cátia, uma mulher — que aparentava ser estrangeira — se aproximou pedindo uma informação.

Nesse momento, um cúmplice aproveitou a distração da apresentadora para furtar seu celular. Ao perceber a ação, Cátia reagiu rapidamente e conseguiu impedir que a mulher deixasse o local.

Um detalhe inusitado chamou a atenção: o autor do furto esqueceu a própria carteira no estabelecimento, o que facilitou sua identificação.

Em seguida, Cátia foi até uma delegacia da região, onde registrou boletim de ocorrência e entregou a cúmplice e a carteira do suspeito às autoridades.

A apresentadora passa bem e aguarda o andamento das investigações policiais.