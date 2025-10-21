Cátia Fonseca passa susto com furto em SP e ajuda polícia a prender suspeitos

A apresentadora Cátia Fonseca foi vítima de um furto na última segunda-feira (20/10), em uma padaria no bairro Jardins, em São Paulo. Enquanto uma mulher, aparentemente estrangeira, pedia uma informação, um cúmplice aproveitou o momento para furtar o celular da comunicadora. Ao perceber a ação, Cátia conseguiu impedir que a mulher fugisse. O ladrão acabou deixando a própria carteira no local, o que facilitou sua identificação.

Um detalhe importante é que o autor do furto esqueceu a própria carteira no estabelecimento, o que permitiu sua identificação. A apresentadora dirigiu-se à delegacia, onde registrou o boletim de ocorrência e entregou às autoridades tanto a carteira quanto a cúmplice do crime. Após o susto, Cátia passa bem e segue aguardando o desdobramento das investigações policiais.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Cátia Fonseca sofre furto no bairro Jardins, em São Paulo Reprodução: Instagram @catiafonseca

Catia Fonseca Foto: Divulgação Catia Fonseca Foto: Reprodução/Instagram @catiafonseca Catia Fonseca Foto: LeoDias TV Cátia Fonseca no Programa Flávio Ricco Catia Fonseca – Foto: Programa Flávio Ricco/LeoDias TV Catia Fonseca – Foto: Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

Atualmente, Cátia tem feito sucesso com seus vídeos de receitas e dicas sobre temas diversos em seu perfil no Instagram. A apresentadora tem se saído bem como influenciadora, produzindo conteúdo na internet.

Ela também participou do “Dança dos Famosos”, se jogando e arriscando em coreografias desafiadoras no quadro do “Domingão com Huck”. Com sua participação, ela mostrou que tem talento além da comunicação.