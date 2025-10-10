10/10/2025
Cauã Reymond agradece Ricardo Teodoro pela parceria em cena: “Mais que um parceiro”

Escrito por Portal Leo Dias
caua-reymond-agradece-ricardo-teodoro-pela-parceria-em-cena:-“mais-que-um-parceiro”

“Vale Tudo” está entrando na última semana de exibição, e o elenco já está saudoso. Cauã Reymond, que deu vida a César na trama, compartilhou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (10/10), uma sequência de registros ao lado de seu parceiro de cena, Ricardo Teodoro, o Olavinho.

“Só pra agradecer esse que é mais que parceiro, é um podparceiro em ‘Vale Tudo’. Muito bom te ver brilhar, Ricardo Teodoro! Vamos juntos!”, escreveu Reymond na legenda do carrossel com fotos e vídeos dos bastidores das gravações.

Veja as fotos

DQKZUrnW Tamanho portal 33
flM060bd Tamanho portal 34
Estevam Avellar/Globo
Cauã Reymond e Ricardo TeodoroEstevam Avellar/Globo
Foto: Portal LeoDias / Reprodução: Instagram @cauareymond
Ricardo Teodoro, Cauã ReymondFoto: Portal LeoDias / Reprodução: Instagram @cauareymond
Reprodução/AgNews
Usain Bolt participa das gravações de “Vale Tudo” com Cauã ReymondReprodução/AgNews

“Obrigado, irmão! Obrigado por tudo! Grande mestre… Oss. Conte comigo!”, respondeu Ricardo, que também compartilhou a publicação em seu perfil: “O irmão que ‘Vale Tudo’ me deu”.

Durante as gravações da novela, Teodoro chegou a avaliar a amizade com o galã: “A parceria com o Cauã… Somos amigos além das câmeras, a gente torce um pelo outro, falamos sobre outras coisas além da atuação, sobre a vida, sobre a família e tal. E é isso. Eu acho que as pessoas veem o resultado da nossa amizade ali”, disse ao portal LeoDias.

