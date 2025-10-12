Cauã Reymond conta como preservou saúde emocional durante polêmicas em “Vale Tudo”

12/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Vale Tudo” entra oficialmente em sua reta final nesta semana e, para avaliar seu trabalho na trama, Cauã Reymond esteve no “Domingão com Huck” deste domingo (12/10). O ator passou por um interrogatório para que o público tentasse descobrir quem matou a personagem Odete Roitman (Débora Bloch) e aproveitou para contar como lidou com as diversas polêmicas em que esteve envolvido no início do folhetim.

“Toda novela é um desafio. E hoje em dia, com a vida pública, você faz novela não só para o público. Quando eu comecei a carreira, era só para quem assistia novela. Hoje em dia, a internet é um organismo diferente, um público diferente”, avaliou ele em conversa com Luciano Huck.

O ator contou como preservou sua saúde emocional: “Hoje, você lida com várias questões que nem sabe que estão rolando. Quando você chega na gravação, alguém te conta. Bons hábitos ajudam você a ficar calmo, seguro. Boas relações te ajudam a se sentir amparado”, disse.

Questionado se seu personagem matou Odete, ele despistou: “Não (gostaria). Ele a ama. Amor sincero!”.

Relembre a polêmica:

Cauã Reymond foi envolvido em rumores de desentendimentos entre membros do elenco, especialmente envolvendo Bella Campos. Em abril deste ano, Bella chegou a denunciar Cauã por uma postura inadequada durante as filmagens, e o clima teria ficado insustentável entre os dois.

Cauã, inclusive, teria feito críticas à atuação da colega e levado suas insatisfações à direção da novela. Bella, por sua vez, teria formalizado uma queixa contra o ator, apontando comportamentos inadequados. Pouco depois, veio à tona uma suposta briga entre Cauã Reymond e Humberto Carrão.

