02/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Cauã Reymond destaca talento dos colegas em “Vale Tudo”: “Grandes atores”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
caua-reymond-destaca-talento-dos-colegas-em-“vale-tudo”:-“grandes-atores”

Entre um compromisso e outro, Cauã Reymond conversou novamente com Monique Arruda, do portal LeoDias, e não deixou passar batido os últimos desdobramentos de “Vale Tudo”. O ator fez questão de comentar a morte de Odete Roitman, contou que se divertiu muito ao dar vida ao personagem e aproveitou para exaltar os colegas de elenco.

Questionado sobre o maior aprendizado que recebeu de César, Reymond contou que guardará as boas risadas: “Eu não sei se eu aprendi, mas que eu me diverti… porque é a quinta série B e a quinta série A, né? Ele e o Olavinho, né?”, o ator contou até que torce para surja um spin-off a partir da cena do podcast que agitou os fãs e rendeu diversão ao elenco.

Veja as fotos

Reprodução: TV Globo
Cauã ReymondReprodução: TV Globo
Estevam Avellar/Globo
Odete Roitman (Débora Bloch) e César (Cauã Reymond) terão casamento bombástico em “Vale Tudo”Estevam Avellar/Globo
Estevam Avellar/Globo
Odete Roitman (Débora Bloch) e César (Cauã Reymond) têm casamento bombástico em “Vale Tudo”Estevam Avellar/Globo
Renan Oliveira/Emporio Armani
Cauã Reymond para Emporio ArmaniRenan Oliveira/Emporio Armani
Divulgação: Globo
César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Afonso Roitman (Humberto Carrão) Divulgação: Globo
Reprodução/Globo
Odete (Débora Bloch) e César (Cauã Reymond) em “Vale Tudo”Reprodução/Globo

Leia Também

Cauã agradeceu a torcida e celebrou a participação de Bebeto no programa fictício: “A gente tem muita esperança de que esse projeto saia. Tomara! Quero agradecer o carinho de todo mundo e vem uma surpresa boa aí, tá? Quem matou Odete Roitman? Quem? Quem matou? Não, eu quero saber quem você acha que você matou? O César?”, agitou.

Sobre ele e Débora Bloch terem sido apontados como protagonistas da trama, Reymond fez questão de dividir os méritos: “Poxa, obrigado, obrigado pelo carinho. A Débora é fenomenal, mas tem grandes atores na novela, vários colegas incríveis, com trabalhos lindos. Estão brigando comigo ali, eu tenho que entrar”, disse, em tom de brincadeira, antes de mandar um beijo e se despedir.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost