Cauã Reymond destaca talento dos colegas em “Vale Tudo”: “Grandes atores”

Entre um compromisso e outro, Cauã Reymond conversou novamente com Monique Arruda, do portal LeoDias, e não deixou passar batido os últimos desdobramentos de “Vale Tudo”. O ator fez questão de comentar a morte de Odete Roitman, contou que se divertiu muito ao dar vida ao personagem e aproveitou para exaltar os colegas de elenco.

Questionado sobre o maior aprendizado que recebeu de César, Reymond contou que guardará as boas risadas: “Eu não sei se eu aprendi, mas que eu me diverti… porque é a quinta série B e a quinta série A, né? Ele e o Olavinho, né?”, o ator contou até que torce para surja um spin-off a partir da cena do podcast que agitou os fãs e rendeu diversão ao elenco.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Cauã Reymond Reprodução: TV Globo Odete Roitman (Débora Bloch) e César (Cauã Reymond) terão casamento bombástico em “Vale Tudo” Estevam Avellar/Globo Odete Roitman (Débora Bloch) e César (Cauã Reymond) têm casamento bombástico em “Vale Tudo” Estevam Avellar/Globo Cauã Reymond para Emporio Armani Renan Oliveira/Emporio Armani César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Afonso Roitman (Humberto Carrão) Divulgação: Globo Odete (Débora Bloch) e César (Cauã Reymond) em “Vale Tudo” Reprodução/Globo Voltar

Próximo

Cauã agradeceu a torcida e celebrou a participação de Bebeto no programa fictício: “A gente tem muita esperança de que esse projeto saia. Tomara! Quero agradecer o carinho de todo mundo e vem uma surpresa boa aí, tá? Quem matou Odete Roitman? Quem? Quem matou? Não, eu quero saber quem você acha que você matou? O César?”, agitou.

Sobre ele e Débora Bloch terem sido apontados como protagonistas da trama, Reymond fez questão de dividir os méritos: “Poxa, obrigado, obrigado pelo carinho. A Débora é fenomenal, mas tem grandes atores na novela, vários colegas incríveis, com trabalhos lindos. Estão brigando comigo ali, eu tenho que entrar”, disse, em tom de brincadeira, antes de mandar um beijo e se despedir.