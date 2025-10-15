15/10/2025
Causa da morte de Diane Keaton é revelada pela família

A família de Diane Keaton, vencedora do Oscar e ícone do cinema norte-americano, revelou nesta quarta-feira (15/10) que a atriz morreu em decorrência de uma pneumonia no último sábado (11/10).

“A família Keaton é muito grata pelas mensagens extraordinárias de amor e apoio que recebeu nestes últimos dias em nome de sua amada Diane”, escreveram os familiares de Diane em um comunicado oficial enviado à revista “People”.

“Ela amava os animais e sempre se manteve firme em seu apoio à comunidade em situação de rua. Por isso, qualquer doação em sua memória a uma instituição que distribui alimentos ou a um abrigo de animais seria uma homenagem linda e muito apreciada.”

A atriz ganhou notoriedade por sua interpretação marcante como a namorada excêntrica e insegura de Woody Allen no clássico “Noivo neurótico, noiva nervosa” (“Annie Hall”). Ao longo da carreira, Diane Keaton participou de mais de 60 produções, entre elas a trilogia “O Poderoso Chefão”, os sucessos “O Clube das Desquitadas” e “Alguém Tem que Ceder”, além de ter colaborado em oito filmes com Woody Allen.

Além de atriz, Keaton também dirigiu e consolidou seu espaço em Hollywood com um estilo inconfundível, marcado por looks andróginos, suéteres de gola alta e seus icônicos chapéus.

ESCOLHA DO EDITOR

