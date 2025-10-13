13/10/2025
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos

Escrito por Portal Leo Dias
O apresentador Casimiro Miguel, mais conhecido como Cazé, esteve no Kings League Brazil no último fim de semana e foi entrevistado pela repórter Larissa Erthal, do portal LeoDias, sobre a revolução no futebol, a modernização do esporte e a treta nos bastidores com alguns nomes conhecidos no mundo dos famosos.

Ele iniciou celebrando a transformação do futebol: “Eu fico feliz pra caramba por isso, ver essa molecada aqui chamando nosso nome, feliz. É gratificante demais. Então, fazer parte de alguma forma desse novo momento do esporte é legal, é emocionante. E vem muito mais coisa por aí. Acho que o Leo Dias também tá presente nisso também, é parte dessa revolução também, é mais gente falando de esporte, isso é legal pra caramba.”

O apresentador também comentou sobre a modernização do futebol: “Competir com o futebol, acho que esse não é o intuito. Acho que os dois podem coexistir e trazer entretenimento, ser bom pra todo mundo, trazer audiência, trazer pessoas novas. Eu acho que pessoas que podem não estar acostumadas ao futebol ou não curtirem tanto assim o futebol diariamente, podem assistir a Kings League e se apaixonar por uma nova modalidade também”.

“E é muito legal ver tanta gente… É rápido, dinâmico… Eu acho que é um sinal dos tempos. Hoje em dia a molecada curte muito esse jogo mais ligado o tempo todo. É muito maneiro a Kings League“, prosseguiu.

A jornalista quis saber de grandes nomes do entretenimento brasileiro que ainda não estão na liga e que poderiam estar. Cazé revelou tretas internas: “Tem muitos cantores, por exemplo, que eu acho que podem estar, eu acho que é uma… A galera do sertanejo. Eu acho que existe uma gama de possibilidades muito grande e existe uma briga de bastidores, igual o Leo Dias [deve descobrir].”

