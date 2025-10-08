CBF adota nova medida em busca de transparência na arbitragem; confira

Na noite desta quarta-feira (8/10), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que recebeu autorização da Fifa para divulgar decisões sem revisão no VAR. A decisão visa ampliar ainda mais a transparência em relação a arbitragem.

Após consultar a Fifa formalmente, a entidade brasileira foi autorizada a divulgar publicamente áudios e vídeos de decisões tomadas pela equipe de arbitragem, mesmo que não tenha acontecido alguma verificação no VAR.

Anteriormente, apenas áudios do momento que o árbitro estava revendo o lance com ajuda da tecnlogia poderiam ser divulgados.

Esses áudios e vídeos dos lances sem revisão protocolar ficarão disponíveis em até 24 horas após o fim do jogo. Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, discorreu sobre o pedido de autorização à Fifa.

“Sempre consultamos a Fifa em questões que fogem à rotina: regras, resoluções, protocolos ou determinações da própria Ifab/Fifa. Nessa consulta argumentamos que apresentar as checagens de grande impacto, mesmo sem ida do árbitro à cabine, reforçaria a integridade de nossas competições. Recebemos a liberação, para fins de instrução e transparência”.

“Desde o início da nossa gestão estamos atuando em problemas estruturais do futebol brasileiro, mexendo em questões que havia décadas demandavam mudanças. A arbitragem está entre essas prioridades. Ampliamos agora a divulgação dos áudios, em nome da transparência”, comentou o mandatário da entidade.