08/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

CBF adota nova medida em busca de transparência na arbitragem; confira

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cbf-adota-nova-medida-em-busca-de-transparencia-na-arbitragem;-confira

Na noite desta quarta-feira (8/10), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que recebeu autorização da Fifa para divulgar decisões sem revisão no VAR. A decisão visa ampliar ainda mais a transparência em relação a arbitragem.

Leia também

Após consultar a Fifa formalmente, a entidade brasileira foi autorizada a divulgar publicamente áudios e vídeos de decisões tomadas pela equipe de arbitragem, mesmo que não tenha acontecido alguma verificação no VAR.

Anteriormente, apenas áudios do momento que o árbitro estava revendo o lance com ajuda da tecnlogia poderiam ser divulgados.

3 imagensO presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud.Vini Jr. é homenageado pela CBFFechar modal.1 de 3

VAR utilizado em jogos da CBF

Rodilei Morais/Sports Press Photo/Getty Images2 de 3

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud.

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 3 de 3

Vini Jr. é homenageado pela CBF

Joilson Marconne/CBF

Esses áudios e vídeos dos lances sem revisão protocolar ficarão disponíveis em até 24 horas após o fim do jogo. Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, discorreu sobre o pedido de autorização à Fifa.

“Sempre consultamos a Fifa em questões que fogem à rotina: regras, resoluções, protocolos ou determinações da própria Ifab/Fifa. Nessa consulta argumentamos que apresentar as checagens de grande impacto, mesmo sem ida do árbitro à cabine, reforçaria a integridade de nossas competições. Recebemos a liberação, para fins de instrução e transparência”.

Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Xaud comentou sobre ações da nova gestão da CBF.

“Desde o início da nossa gestão estamos atuando em problemas estruturais do futebol brasileiro, mexendo em questões que havia décadas demandavam mudanças. A arbitragem está entre essas prioridades. Ampliamos agora a divulgação dos áudios, em nome da transparência”, comentou o mandatário da entidade.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost