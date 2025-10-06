CBF afasta árbitros após polêmicas em jogos da 27ª rodada do Brasileirão. Entenda!

06/10/2025
A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta segunda-feira (6/10), o afastamento temporário dos árbitros envolvidos nas partidas São Paulo x Palmeiras e Red Bull Bragantino x Grêmio, disputadas pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo a entidade, os profissionais passarão por processo de treinamento e avaliação antes do retorno às atividades.

Choque-Rei no Morumbis

No jogo entre São Paulo e Palmeiras, disputado no estádio Morumbis, o árbitro Ramon Abatti Abel e o responsável pelo VAR, Ilbert Estevam da Silva, foram afastados. O Tricolor reclamou da não marcação de um pênalti e da ausência de cartão vermelho para Andreas Pereira, quando ainda vencia por 2 a 0.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram: @getv
Allan faz pênalti em Tapia no clássico entre São Paulo e PalmeirasReprodução/Instagram: @getv
Créditos: Rafael Ribeiro / CBF
Bancada de imprensa CBFCréditos: Rafael Ribeiro / CBF
FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Marlon desabafa sobre arbitragem polêmica: “O Grêmio está sendo roubado”FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

A diretoria são-paulina argumentou que a possibilidade de ampliar o placar e jogar com um atleta a mais poderia ter mudado o desfecho da partida. No segundo tempo, o Palmeiras reagiu e virou o confronto para 3 a 2, resultado que aumentou a insatisfação do clube com a arbitragem.

Polêmica em Bragança Paulista

Já no duelo entre Red Bull Bragantino e Grêmio, a dupla Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues Castro Junior também foi afastada pela CBF. O jogo terminou em controvérsia após a marcação de um pênalti nos acréscimos a favor da equipe paulista e a expulsão de um jogador gremista.

O clube gaúcho alegou ter sido prejudicado e acionou oficialmente a confederação pedindo explicações sobre as decisões tomadas durante a partida. A fala de Marlon, lateral gremista envolvido no lance, após o jogo também viralizou nas redes sociais após fazer críticas contundentes citando casos de corrupção e na falta de profissionalização de árbitros no Brasil.

Nota oficial da CBF

Em comunicado, a Comissão de Arbitragem afirmou: “A Comissão de Arbitragem da CBF informa que os árbitros centrais e de vídeo (VAR) das partidas Red Bull Bragantino x Grêmio e São Paulo x Palmeiras, válidas pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025, serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades.”

Com a medida, a entidade busca avaliar a atuação das equipes de arbitragem responsáveis pelos confrontos que geraram reclamações dos clubes.

