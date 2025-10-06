CBF afasta árbitros de São Paulo x Palmeiras e Bragantino x Grêmio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afastou Ramon Abatti Abel e Lucas Casagrande, árbitros de São Paulo x Palmeiras e Red Bull Bragantino x Grêmio, respectivamente, do quadro de profissionais da entidade. A decisão veio após a constatação dos erros cometidos na arbitragem das partidas.

Além dos árbitros centrais, Ilbert Estevam da Silva e Gilberto Rodrigues Castro Junior, que estavam no VAR, também foram afastados. A entidade informa que os quatro passarão por treinamento, aperfeiçoamento e reavaliação interna.

Leia também

“A Comissão de Arbitragem da CBF informa que os árbitros centrais e de vídeo (VAR) das partidas Red Bull Bragantino x Grêmio e São Paulo x Palmeiras, válidas pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025, serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades”, escreveu a CBF no site oficial.

No clássico paulista, o Tricolor reclamou de um pênalti não marcado e um cartão vermelho não dado a Andreas Pereira, do Palmeiras, quando o jogo ainda estava 2 x 0 para o time treinado por Hernán Crespo.

O Grêmio reclama de uma marcação de pênalti para o Bragantino. Marlon, lateral do Tricolor Gaúcho, soltou o verbo após o jogo e afirmou que o clube foi “roubado”. O jogador ainda pediu para a CBF “profissionalizar os árbitros” e melhorar o produto.

Veja:

O forte DESABAFO do Marlon após o fim do jogo em Bragança Paulista. Confira: “O Grêmio está sendo CATEGORICAMENTE ROUBADO” pic.twitter.com/NMIqkBb7Mh — Papo de Boleiros (@_papoboleiros) October 4, 2025

Confira nota oficial do São Paulo sobre a arbitragem:

O São Paulo Futebol Clube manifesta profunda indignação com a arbitragem de Ramon Abatti Abel e com a atuação do árbitro de vídeo, Ilbert Estevam da Silva, na partida deste domingo (05), contra o Palmeiras, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro. Os erros cometidos em lances capitais tiveram influência direta no resultado do jogo e representam um grave prejuízo esportivo ao São Paulo FC.

O mais escandaloso equívoco foi a não marcação de um pênalti claro em Gonzalo Tapia, quando o time são-paulino já vencia o jogo por 2 a 0. Mesmo diante da evidência do lance, o árbitro de campo ignorou a infração, e o VAR, que deveria corrigir o erro, optou por se omitir, causando perplexidade a todos que acompanharam a partida.

Pouco tempo depois, o São Paulo também foi prejudicado por outra falta clara em Gonzalo Tapia em jogada que originou um gol do adversário — novamente sem qualquer intervenção da equipe de arbitragem.

Outros lances também passaram impunes: Gustavo Gómez atingiu Gonzalo Tapia com uma cotovelada e um pisão, em jogadas distintas, além do carrinho desproporcional de Raphael Veiga em Enzo, por trás, e da solada com o pé alto de Andreas Pereira em Marcos Antonio — passíveis de cartão vermelho, mas também ignorados pelo árbitro e pelo VAR.

O São Paulo Futebol Clube exige que a Comissão de Arbitragem da CBF adote medidas imediatas diante de mais uma atuação desastrosa da equipe de arbitragem, que compromete a credibilidade da competição e o trabalho realizado por jogadores, comissão técnica e diretoria.

Presidente Julio Casares

São Paulo Futebol Clube