CBF anuncia a criação da Copa Sul-Sudeste e mudanças nos regionais

O diretor de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Julio Avellar, anunciou nesta quarta-feira (1º/10) a criação de um novo campeonato regional. A entidade definiu que o futebol brasileiro contará com a Copa Sul-Sudeste.

O torneio, que reunirá equipes das duas regiões, será jogado paralelamente com a Copa Verde e a Copa do Nordeste, a princípio, entre 25 de março e 17 de junho. Equipes que estiverem em torneios continentais não disputarão a competição.

O objetivo da criação da Copa Sul-Sudeste é dar mais jogos ao calendário das equipes e, ao mesmo tempo, não subir drasticamente o número de jogos daqueles que disputam competições da Conmebol.

Mudanças na Copa do Nordeste

A tradicional Copa do Nordeste está mantida no calendário do futebol brasileiro. A competição, que contava com 16 clubes, terá 20 equipes a partir de 2026.

Serão nove vagas para os campeões estaduais, nove para os vice-campeões e duas por ranking nacional. O torneio será formado por quatro grupos de cinco clubes, que jogarão em turno único. Times que terão desafios continentais não disputarão a competição.

Nova Copa Verde

A Copa Norte está de volta ao calendário. Assim como a Copa Centro-Oeste, o torneio estará dentro da Copa Verde. Ou seja, será em um sistema de “conferências”. Com 24 clubes, serão 12 vagas para os campeões estaduais e 10 para os vice-campeões, enquanto duas serão repassadas por ranking da CBF ou torneios seletivas.

Assim como os demais regionais, times que disputam competições da Conmebol não jogarão a Copa Verde a partir de 2026.