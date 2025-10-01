CBF anuncia Brasileirão começando em janeiro e Copa do Brasil com final em jogo único em 2026; confira mudanças

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as mudanças no calendário de competições para 2026, trazendo ajustes importantes nos campeonatos estaduais, no início do Brasileirão e na Copa do Brasil, considerando a pausa para a Copa do Mundo da FIFA no meio do ano.

O início do Campeonato Brasileiro de 2026 será uma novidade no calendário, tendo início em 28 de janeiro e término em 2 de dezembro. Além disso, os tão criticados estaduais terão limite máximo de 11 datas, com início em 11 de janeiro e término em 8 de março. Cada federação definirá individualmente o formato de sua competição e a distribuição das vagas para a Copa do Brasil.

Segundo Júlio Avellar, ao explicar a organização das partidas, “são quatro rodadas de Brasileiro que são intercaladas com Estaduais. São nove finais de semana dedicados aos Estaduais e dois meios de semana, ou seja, os jogos de Série A serão realizados em meios de semana”. A medida visa reduzir a sobrecarga de partidas e criar espaço no calendário para os torneios nacionais e regionais.

O calendário também prevê pausa no meio do ano para a realização da Copa do Mundo da FIFA, garantindo que os principais campeonatos nacionais não coincidam com o torneio internacional.

Novidades nos torneios regionais

A CBF também anunciou mudanças nos torneios regionais e a criação de um novo campeonato, todos realizados entre os dias 25 de março e 7 de junho.

A Copa Verde será dividida em Conferências Norte e Centro-Oeste, com aumento de 30 para 70 partidas, dando mais oportunidades aos times acreanos. A novidade da Copa do Nordeste se dá com o número de clubes, passando de 16 para 20.

A entidade inovou na criação de um novo torneio chamado de Copa Sul-Sudeste, com 12 clubes.

Visando uma democratização de competições, bem como enxugar o calendário, times que estiverem em competições da Conmebol não participarão de torneios regionais. O Bahia, por exemplo, campeão da Copa do Nordeste 2025, não teria participado esse ano, caso as mudanças já tivessem sido adotadas.

Séries C e D com expansão

A Série C e D terão início em 5 de abril e término em 13 de setembro.

A quarta divisão conta com aumento de 64 para 96 clubes, totalizando 100 partidas a mais em relação à edição anterior de 2025. Além de garantir para 6 clubes, os quatro semifinalistas, enquanto os eliminados nas quartas disputarão playoffs pelas duas vagas restantes.

Já a Série tem novidades visando o longo prazo. A competição contará com apenas dois rebaixamentos na primeira edição do novo formato com o objetivo de ampliar para 24 clubes em 2027 e 28 em 2028, com dois grupos de 14 e seis rebaixamentos para a Série D a partir de 2028.

Revolução na Copa do Brasil

A Copa do Brasil passará por reformulação completa, reunindo 126 times. Nas últimas edições, 12 clubes classificados para a Libertadores, os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, da Série B do Campeonato Brasileiro entravam apenas na terceira fase da competição.

No novo modelo, os 20 clubes da Série A entrarão apenas na quinta fase, enquanto as cinco fases iniciais serão distribuídas com base nos rankings estaduais e nacionais, incluindo campeões da Série C, Série D, Copa Verde e Copa do Nordeste.

A grande novidade será a final, disputada em partida única, marcada para 6 de dezembro de 2026.

As mudanças visam organizar melhor a temporada, reduzir sobrecarga de jogos e equilibrar espaço para competições nacionais, regionais e internacionais, garantindo maior qualidade técnica e esportiva aos clubes e atletas brasileiros.