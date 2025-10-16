CBF anuncia data de Flamengo x Sport, jogo atrasado do Brasileirão

A CBF anunciou, nesta quinta-feira (16/10), uma alteração no jogo entre Flamengo e Sport, válido pela 12ª rodada do Brasileirão. A partida vai acontecer no dia 15 de novembro, às 18h30, na Arena Pernambuco.

Antes, a partida estava marcada para o dia 13, entretanto, o estádio de Copa do Mundo tinha um evento marcado e, assim, a data precisou ser alterada.

Leia também

Vale lembrar que, anteriormente, o Leão já havia mudado o local do embate. Antes, o confronto seria na Ilha do Retiro, mas o clube recebeu uma proposta de R$ 3 milhões para atuar na Arena Pernambuco.

A partida foi adiada por conta da participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, realizada em julho, nos Estados Unidos. No Brasileirão, o Rubro-Negro segue em busca do Palmeiras, hoje líder do certame. Já o Sport luta para não cair e precisa da vitória.