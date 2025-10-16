CBF anuncia data de Flamengo x Sport, jogo atrasado do Brasileirão

A CBF anunciou, nesta quinta-feira (16/10), uma alteração no jogo entre Flamengo e Sport, válido pela 12ª rodada do Brasileirão. A partida vai acontecer no dia 15 de novembro, às 18h30, na Arena Pernambuco.
Antes, a partida estava marcada para o dia 13, entretanto, o estádio de Copa do Mundo tinha um evento marcado e, assim, a data precisou ser alterada.
Leia também
-
Flamengo perde jogador para “decisão” contra o Palmeiras. Confira
-
Vídeo: Flaco López projeta “jogo lindo” entre Palmeiras e Flamengo
-
Botafogo x Flamengo: CBF divulga áudio do VAR em pênalti não marcado
-
Diante do Botafogo, Pedro completa 300 jogos com a camisa do Flamengo
Vale lembrar que, anteriormente, o Leão já havia mudado o local do embate. Antes, o confronto seria na Ilha do Retiro, mas o clube recebeu uma proposta de R$ 3 milhões para atuar na Arena Pernambuco.
A partida foi adiada por conta da participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, realizada em julho, nos Estados Unidos. No Brasileirão, o Rubro-Negro segue em busca do Palmeiras, hoje líder do certame. Já o Sport luta para não cair e precisa da vitória.