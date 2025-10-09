09/10/2025
Universo POP
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”

CBF celebra “inovação” em liberação de áudios, mas rotina do VAR revela contradições

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cbf-celebra-“inovacao”-em-liberacao-de-audios,-mas-rotina-do-var-revela-contradicoes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última quarta-feira (9/10), uma nota oficial para anunciar o que chamou de “avanço marcante na transparência da arbitragem”. No comunicado, a entidade afirmou ter recebido autorização formal da FIFA para publicar áudios e vídeos do VAR mesmo em lances sem revisão no monitor, os chamados “lances sem revisão protocolar”.

Mas, a realidade difere do discurso. Não existe inovação alguma. A própria CBF já liberava os áudios de decisões do VAR sem necessidade de revisão em campo até a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O fato foi apontado pelo criador de conteúdo sobre arbitragem, Paulo Caravina, dono do perfil “Sou do Apito”, nas redes sociais.

Veja as fotos

Ramon Abatti Abel, árbitro da partida, e Ilbert Estevam da Silva, responsável pelo VAR, foram afastados pela CBF após polêmicas em São Paulo x Palmeiras / Reprodução
Ramon Abatti Abel, árbitro da partida, e Ilbert Estevam da Silva, responsável pelo VAR, foram afastados pela CBF após polêmicas em São Paulo x Palmeiras / Reprodução
Reprodução/César Greco/Palmeiras
Ramon Abatti Abel, árbitro da Série AReprodução/César Greco/Palmeiras
Reprodução/Instagram: @getv
Allan faz pênalti em Tapia no clássico entre São Paulo e PalmeirasReprodução/Instagram: @getv
Reprodução/TV Senado
Reprodução/TV Senado

Leia Também

Encenação da transparência

Internamente, dirigentes e ex-integrantes da comissão de arbitragem classificam o anúncio como “pura encenação”. A iniciativa representa uma tentativa de reverter a pressão após sucessivos erros e cobranças de clubes.

O presidente da Comissão de Arbitragem, Rodrigo Cintra, teria vendido a ideia à cúpula da CBF como uma “conquista histórica”. O mesmo dirigente já havia sido criticado por divulgar dados questionáveis, como a taxa de “99% de acerto” da arbitragem brasileira, amplamente contestada por analistas e ex-árbitros.

Herança de outra gestão

A divulgação dos áudios do VAR não é criação de Cintra. A medida foi implementada na gestão de Wilson Seneme, ex-presidente da Comissão de Arbitragem, que instituiu o formato de publicação pública semanal dos áudios no site da CBF.

Desde então, a publicação se tornou rotina até ser suspensa temporariamente durante o Brasileirão, em meio a críticas e pressões políticas. Agora, com a liberação “autorizada pela FIFA”, a CBF apresenta um modelo antigo como se fosse novidade.

A pergunta que permanece

A nota oficial, recheada de autoelogios, não convenceu parte do meio do futebol. Nos bastidores, cresce o questionamento. Quem a CBF e a Comissão de Arbitragem acham que estão enganando?

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost