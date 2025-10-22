cbf-define-mandos-das-semifinais-da-copa-do-brasil;-corinthians-e-flu-decidem-em-casa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), realizou na tarde desta quarta-feira (22/10), o sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Cruzeiro e Vasco farão o primeiro jogo em casa, enquanto Corinthians e Fluminense decidirão a vaga diante de suas torcidas.

As partidas estão marcadas para os dias 10 e 14 de dezembro, logo após a última rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputada no dia 7.

Os quatro semifinalistas têm história na competição. O Cruzeiro, maior campeão da Copa do Brasil, soma seis conquistas, 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018. O Corinthians vem logo atrás, com três títulos (1995, 2002 e 2009). Já Fluminense e Vasco levantaram a taça uma vez cada, o Tricolor em 2007 e o Cruzmaltino em 2011.

A entidade também definiu o mando de campo da grande final. O vencedor do confronto entre Cruzeiro e Corinthians será o mandante da primeira partida da decisão. O time que avançar de Vasco x Fluminense fará o segundo e decisivo jogo em casa.

Além da disputa pelo título, a premiação chama atenção. Cada semifinalista fatura cerca de R$ 9,9 milhões. O vice-campeão receberá R$ 33 milhões, enquanto o grande campeão levará R$ 77 milhões, o maior prêmio da história do torneio.

Antes disso, todos os clubes que chegaram às quartas de final já haviam faturado R$ 4,7 milhões.

Jogos

Cruzeiro x Corinthians*

Vasco da Gama x Fluminense*

*segundo jogo em casa