cbf-define-mandos-de-campo-das-semifinais-da-copa-do-brasil-2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta quarta-feira (22/10) o sorteio dos mandos de campo das semifinais e da grande final da Copa do Brasil. O evento confirmou que o Cruzeiro enfrenta o Corinthians em casa no primeiro duelo. No clássico entre Fluminense e Vasco, o Cruz-Maltino será mandante do primeiro jogo.

As semifinais da competição estão marcadas para os dias 10 e 14 de dezembro, enquanto as partidas da grande decisão estão previstas para os dias 17 e 21 do mesmo mês.

Além disso, foi definido que o vencedor da disputa entre o clube mineiro e Timão será o primeiro mandante da grande final.

Após o sorteio, Dorival Júnior, técnico do Corinthians, avaliou a importância da regularidade nos dois confrontos:

“Saio feliz daqui. Como eu tinha pontuado, são dois jogos e precisamos ser perfeitos na eliminatória para conseguir avançar”, disse.

No outro confronto, Diniz disse que não importa quem começa como mando de campo.

“Para mim tem uma certa indiferença jogar o primeiro em casa ou fora acho que são dois jogos muito difíceis os dois times têm chances literalmente iguais de passar tem que todo mundo até lá também tem muito tempo a gente todo mundo tem que pensar vai acabar pensando nesse momento quebrado brasileiro”, disse.

Além da emoção esportiva, o momento também teve espaço para falar de valores. Os quatro semifinalistas receberam quase R$ 10 milhões cada pela classificação. Quem avançar à final receberá mais R$ 33 milhões, e o grande campeão embolsará R$ 77 milhões adicionais, somando cifras expressivas que consolidam a Copa Betano do Brasil como uma das competições mais rentáveis do país.

O duelo entre Cruzeiro e Corinthians promete reviver a rivalidade que marcou a final da Copa do Brasil de 2018, vencida pelos mineiros. Já o clássico carioca entre Fluminense e Vasco deve agitar o Rio de Janeiro, com clima de decisão desde o primeiro confronto.