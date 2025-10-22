22/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

CBF define mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil 2025

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cbf-define-mandos-de-campo-das-semifinais-da-copa-do-brasil-2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta quarta-feira (22/10) o sorteio dos mandos de campo das semifinais e da grande final da Copa do Brasil. O evento confirmou que o Cruzeiro enfrenta o Corinthians em casa no primeiro duelo. No clássico entre Fluminense e Vasco, o Cruz-Maltino será mandante do primeiro jogo.

As semifinais da competição estão marcadas para os dias 10 e 14 de dezembro, enquanto as partidas da grande decisão estão previstas para os dias 17 e 21 do mesmo mês.

Além disso, foi definido que o vencedor da disputa entre o clube mineiro e Timão será o primeiro mandante da grande final.

Leia também

Após o sorteio, Dorival Júnior, técnico do Corinthians, avaliou a importância da regularidade nos dois confrontos:

“Saio feliz daqui. Como eu tinha pontuado, são dois jogos e precisamos ser perfeitos na eliminatória para conseguir avançar”, disse.

No outro confronto, Diniz disse que não importa quem começa como mando de campo.

“Para mim tem uma certa indiferença jogar o primeiro em casa ou fora acho que são dois jogos muito difíceis os dois times têm chances literalmente iguais de passar tem que todo mundo até lá também tem muito tempo a gente todo mundo tem que pensar vai acabar pensando nesse momento quebrado brasileiro”, disse.

Além da emoção esportiva, o momento também teve espaço para falar de valores. Os quatro semifinalistas receberam quase R$ 10 milhões cada pela classificação. Quem avançar à final receberá mais R$ 33 milhões, e o grande campeão embolsará R$ 77 milhões adicionais, somando cifras expressivas que consolidam a Copa Betano do Brasil como uma das competições mais rentáveis do país.

O duelo entre Cruzeiro e Corinthians promete reviver a rivalidade que marcou a final da Copa do Brasil de 2018, vencida pelos mineiros. Já o clássico carioca entre Fluminense e Vasco deve agitar o Rio de Janeiro, com clima de decisão desde o primeiro confronto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost