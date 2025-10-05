CBF demite Ramon Menezes do comando da seleção sub-20 após desastre no Mundial

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou neste domingo (5/10) a demissão de Ramon Menezes como técnico da seleção brasileira sub-20. A decisão foi tomada depois que a equipe teve uma campanha desastrosa no Mundial da categoria, sendo eliminada ainda na fase de grupos.
Em comunicado oficial, a CBF afirmou que a mudança ocorreu em “decorrência de uma avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui”.
Veja as fotos
Leia Também
Histórico
Ramon havia sido contratado no início da gestão de Ednaldo Rodrigues, em 2023, como parte da estratégia de reformulação da base nacional.
Embora tenha conquistado dois títulos sul-americanos, seu desempenho nos Mundiais ficou aquém das expectativas. Vale lembrar que na edição anterior, o Brasil caiu nas quartas de final diante de Israel. Agora, terminou como último colocado do grupo com apenas um ponto, na chave que contou com Marrocos, México e Espanha.
Além disso, durante sua gestão, o técnico não conseguiu fazer a seleção sub-23 garantir vaga para os Jogos Olímpicos de Paris, o que também contribuiu para o desgaste de sua imagem junto ao comando da CBF.
Próximos passos
Apesar da demissão de Ramon, o tetracampeão Branco continuará atuando como coordenador das categorias de base da CBF.
A entidade já busca um novo nome para substituir o ex-técnico, mas, até o momento, não há confirmação de quem será o sucessor. A gestão de Samir Xaud, conforme apurado, não pretende recorrer a técnicos estrangeiros para o posto.