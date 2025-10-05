05/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

CBF demite Ramon Menezes do comando da seleção sub-20 após desastre no Mundial

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cbf-demite-ramon-menezes-do-comando-da-selecao-sub-20-apos-desastre-no-mundial

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou neste domingo (5/10) a demissão de Ramon Menezes como técnico da seleção brasileira sub-20. A decisão foi tomada depois que a equipe teve uma campanha desastrosa no Mundial da categoria, sendo eliminada ainda na fase de grupos.

Em comunicado oficial, a CBF afirmou que a mudança ocorreu em “decorrência de uma avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui”.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram: @fifaworldcup
LuighiReprodução/Instagram: @fifaworldcup
Reprodução/Instagram: @cbf
Seleção Brasileira Sub-20Reprodução/Instagram: @cbf
CBF/rafaelribeirorio
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio, nesta quarta-feira (3/9)CBF/rafaelribeirorio
FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
CBF anuncia novo calendário na sede da entidadeFOTO: @rafaelribeirorio / CBF

Leia Também

Histórico

Ramon havia sido contratado no início da gestão de Ednaldo Rodrigues, em 2023, como parte da estratégia de reformulação da base nacional.

Embora tenha conquistado dois títulos sul-americanos, seu desempenho nos Mundiais ficou aquém das expectativas. Vale lembrar que na edição anterior, o Brasil caiu nas quartas de final diante de Israel. Agora, terminou como último colocado do grupo com apenas um ponto, na chave que contou com Marrocos, México e Espanha.

Além disso, durante sua gestão, o técnico não conseguiu fazer a seleção sub-23 garantir vaga para os Jogos Olímpicos de Paris, o que também contribuiu para o desgaste de sua imagem junto ao comando da CBF.

Próximos passos

Apesar da demissão de Ramon, o tetracampeão Branco continuará atuando como coordenador das categorias de base da CBF.

A entidade já busca um novo nome para substituir o ex-técnico, mas, até o momento, não há confirmação de quem será o sucessor. A gestão de Samir Xaud, conforme apurado, não pretende recorrer a técnicos estrangeiros para o posto.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost