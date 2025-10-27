27/10/2025
CBF divulga áudio do VAR em lance polêmico de Palmeiras x Cruzeiro

O empate em 0 x 0 entre Palmeiras e Cruzeiro, na noite desse domingo (26/10), contou com mais uma polêmica envolvendo a arbitragem. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio do VAR do lance em que Gustavo Gómez atinge Wanderson, alvo de questionamentos dos cruzeirenses, que pediam cartão vermelho.

Confira a análise do VAR:

CBF divulga áudio do VAR do lance de uma possível expulsão de Gustavo Gómez em Palmeiras e Cruzeiro.

Árbitro: “Eu vou voltar com um cartão amarelo, ok! Porque esse jogador chuta a bola e não da tempo para tirar o pé.”

pic.twitter.com/zh8wggIIJm

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 27, 2025

Segundo o VAR, comandado por Daniel Nobre Bins, Gustavo Gómez não recolhe a perna, e por isso, criou um contato de “intensidade alta” contra Wanderson. O árbitro de vídeo recomendou cartão vermelho para o defensor alviverde na ocasião.

“Ele mantém a perna. Ele toca a bola e poderia evitar o contato. Ele mantém a perna estendida. A intensidade é alta. Eu recomendo revisão para possível cartão vermelho. No nosso entendimento, o Gustavo Gomez tira a bola, ele não recolhe a perna e continua no movimento. Ele atinge a canela do jogador adversário com intensidade alta” disse Bins.

Árbitro da partida, Rafael Rodrigo Klein foi chamado ao monitor do VAR para analisar o lance. De acordo com ele, Gómez não teve tempo de tirar o pé na disputa de bola. Por isso, não o expulsou o zagueiro.

“Eu vou voltar com cartão amarelo. O jogador chuta a bola e não tem tempo de tirar o pé. Tiro livre indireto e cartão amarelo”, afirmou Klein.

