CBF lança projeto de melhorias para a arbitragem brasileira; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quinta-feira (23/10), a criação de um Grupo de Trabalho (GT) focado na arbitragem brasileira.

A iniciativa visa aprimorar continuamente a transparência e a padronização dos critérios de arbitragem no país, alinhando-os aos padrões estabelecidos pela FIFA e pela IFAB (International Football Association Board), entidade responsável pelas regras do futebol. O anúncio do projeto foi feito nas redes sociais.

O presidente da CBF, Samir Xaud, diz que a iniciativa tem como objetivo a reestruturação dos campeonatos do futebol brasileiro, a partir da profissionalização da arbitragem. Uma das medidas a serem implementadas é o uso do impedimento semiautomático, que será utilizado a partir do ano que vem.

“Agora, como prioridade para a nossa arbitragem, nós estamos aqui formando um grupo de trabalho abrangente, com federações, clubes, profissionais da área, onde nós queremos construir a estratégia que iremos tomar à frente da arbitragem”, disse Samir Xaud.

De acordo com o comunicado da CBF, a primeira proposta de melhorias e padronização elaborada pelo GT será entregue em 60 dias, contados a partir do encerramento do prazo de inscrições, previsto para o dia 29 de outubro.

A criação deste grupo se soma às recentes ações da CBF que buscam a modernização estrutural do futebol nacional, como a implementação de regras de Fair Play financeiro e a reformulação do calendário de competições.