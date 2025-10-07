CBF não irá divulgar áudios do VAR de lances polêmicos de São Paulo x Palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou ao São Paulo que não irá liberar nem divulgar os áudios do VAR referentes aos lances polêmicos do clássico contra o Palmeiras, disputado no último domingo, 5 de outubro, no MorumBIS. De acordo com o jornalista André Hernan, a Comissão de Arbitragem decidiu utilizar as imagens e comunicações apenas para fins de treinamento interno.
A decisão causou insatisfação nos bastidores tricolores, que buscavam transparência diante dos erros de arbitragem que marcaram o empate em 1 a 1.
O São Paulo estuda agora solicitar uma punição mais severa aos árbitros envolvidos na partida, que já foram afastados para um processo de reciclagem. Nos bastidores, o clube entende que o afastamento temporário é insuficiente diante da gravidade dos equívocos cometidos e planeja recorrer formalmente à CBF pedindo uma nova análise da conduta da equipe de arbitragem.
O sentimento interno é de que os erros tiveram influência direta no resultado final, especialmente nos lances que envolveram pênaltis e disputas dentro da área.
O VAR alegou que no lance entre Alan Franco e o atacante palmeirense, o árbitro de vídeo considerou que Tapia, jogador do São Paulo, não teria condições de alcançar a bola, interpretando o toque do zagueiro são-paulino como um escorregão acidental — motivo pelo qual não recomendou a revisão no monitor.
Já no choque entre Andreas Pereira e Marcos Antônio, o entendimento foi de que o atleta do Palmeiras tocou a bola primeiro, sem infração. As justificativas, porém, não convenceram o lado tricolor, que segue cobrando mais clareza e responsabilidade da arbitragem nacional.
