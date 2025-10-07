07/10/2025
Universo POP
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’

CBF não irá divulgar áudios do VAR de lances polêmicos de São Paulo x Palmeiras

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cbf-nao-ira-divulgar-audios-do-var-de-lances-polemicos-de-sao-paulo-x-palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou ao São Paulo que não irá liberar nem divulgar os áudios do VAR referentes aos lances polêmicos do clássico contra o Palmeiras, disputado no último domingo, 5 de outubro, no MorumBIS. De acordo com o jornalista André Hernan, a Comissão de Arbitragem decidiu utilizar as imagens e comunicações apenas para fins de treinamento interno.

A decisão causou insatisfação nos bastidores tricolores, que buscavam transparência diante dos erros de arbitragem que marcaram o empate em 1 a 1.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram: @palmeiras
Flaco López comemora o gol de empate do PalmeirasReprodução/Instagram: @palmeiras
Reprodução/Instagram: @palmeiras
Vitor Roque, o “tigrinho”, faz o primeiro do Palmeiras no clássico diante do São PauloReprodução/Instagram: @palmeiras
Reprodução/Instagram: @getv
Allan faz pênalti em Tapia no clássico entre São Paulo e PalmeirasReprodução/Instagram: @getv
Reprodução/Instagram: @palmeiras
Vitor roque, atacante do PalmeirasReprodução/Instagram: @palmeiras
Ramon Abatti Abel, árbitro da partida, e Ilbert Estevam da Silva, responsável pelo VAR, foram afastados pela CBF após polêmicas em São Paulo x Palmeiras / Reprodução
Ramon Abatti Abel, árbitro da partida, e Ilbert Estevam da Silva, responsável pelo VAR, foram afastados pela CBF após polêmicas em São Paulo x Palmeiras / Reprodução

Leia Também

O São Paulo estuda agora solicitar uma punição mais severa aos árbitros envolvidos na partida, que já foram afastados para um processo de reciclagem. Nos bastidores, o clube entende que o afastamento temporário é insuficiente diante da gravidade dos equívocos cometidos e planeja recorrer formalmente à CBF pedindo uma nova análise da conduta da equipe de arbitragem.

O sentimento interno é de que os erros tiveram influência direta no resultado final, especialmente nos lances que envolveram pênaltis e disputas dentro da área.

O VAR alegou que no lance entre Alan Franco e o atacante palmeirense, o árbitro de vídeo considerou que Tapia, jogador do São Paulo, não teria condições de alcançar a bola, interpretando o toque do zagueiro são-paulino como um escorregão acidental — motivo pelo qual não recomendou a revisão no monitor.

Já no choque entre Andreas Pereira e Marcos Antônio, o entendimento foi de que o atleta do Palmeiras tocou a bola primeiro, sem infração. As justificativas, porém, não convenceram o lado tricolor, que segue cobrando mais clareza e responsabilidade da arbitragem nacional.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost