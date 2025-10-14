CBF quer renovar contrato de Ancelotti até 2030 e projeta definir futuro antes da Copa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou os primeiros movimentos para garantir a continuidade do técnico Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2030. Segundo apuração da ESPN, a entidade já sinalizou ao treinador o desejo de estender o vínculo, que atualmente é válido até o meio de 2026, quando termina o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

De acordo com fontes consultadas pela reportagem, a decisão de buscar a renovação com Ancelotti foi tomada ainda antes da Data Fifa de outubro. Assim, os resultados recentes, como a goleada sobre a Coreia do Sul e a derrota de virada para o Japão, não alteraram o planejamento interno da CBF.

Carlo Ancelotti comanda treino da Seleção Brasileira FOTO: @rafaelribeirorio / CBF

Carlo Ancelotti em treinamento do Brasil antes de duelo contra os japoneses. Rafael Ribeiro/CBF Carlo Ancelotti em entrevista coletiva durante a Data FIFA. Rafael Ribeiro Rio/CBF

A entidade pretende acelerar as conversas nos próximos meses e formalizar as tratativas logo após a virada do ano. O objetivo é ter a situação resolvida antes da Copa, assegurando estabilidade para o ciclo seguinte.

Fontes ouvidas pela ESPN afirmam que a CBF deseja oficializar a permanência de Carletto sem condicionar a renovação ao desempenho da Seleção no Mundial de 2026. A proposta seria oferecer ao técnico um contrato que se estenda até 2030, contemplando o próximo ciclo de preparação e competições internacionais.

Nos bastidores, dirigentes da entidade avaliam que, após anos marcados por instabilidade política e diversas trocas de comando, o trabalho de Ancelotti representa um ponto de equilíbrio. A intenção da alta cúpula é permitir que o treinador tenha tempo suficiente para desenvolver um projeto contínuo, algo que a Seleção não vivencia há anos.

A Seleção Brasileira voltará a se reunir em novembro, durante a próxima Data Fifa, para disputar dois amistosos na Europa contra seleções africanas ainda não definidas. A expectativa é que o desempenho e o ambiente do grupo contribuam para consolidar a decisão da CBF sobre a renovação do técnico italiano.

