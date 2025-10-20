CBF rebate Gustavo Gómez e nega que árbitro tenha desligado rádio em Flamengo x Palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se manifestou nesta segunda-feira (20/10), após a polêmica declaração de Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, que acusou o árbitro Wilton Pereira Sampaio de ter desligado o rádio de comunicação durante a partida contra o Flamengo, no último domingo (19/10), no Maracanã.

A CBF negou a versão do jogador e garantiu que “a comunicação não foi desligada em nenhum momento”. A entidade explicou que os árbitros não têm permissão para manusear o equipamento durante o jogo e que o sistema é controlado exclusivamente por técnicos da empresa Hawk-Eye. “São eles, e apenas eles, que ligam e desligam os equipamentos”, afirmou a confederação em nota ao UOL.

Durante o confronto, houve um momento em que o assistente Bruno Boschilia precisou do auxílio de um técnico da Hawk-Eye para restabelecer o funcionamento do sistema. O jogo chegou a ser paralisado até que a comunicação entre os membros da arbitragem fosse restabelecida.

Os rádios usados pelos árbitros ficam presos ao braço e são essenciais para a troca de informações em tempo real durante a partida.

Após o jogo, Gustavo Gómez não poupou críticas a Wilton Pereira Sampaio. “Acho o Sampaio um bom árbitro, mas um dos mais soberbos do futebol mundial. Ele até fechou o microfone para falar besteira para mim”, declarou.

Questionado sobre o conteúdo da conversa, o paraguaio evitou detalhar. “Eu tenho código (de ética) e não vou falar. Falou muita coisa para mim. O que acontece em campo fica em campo. Não vou falar (o que foi dito) porque tenho código”, completou em entrevista à TV Globo.