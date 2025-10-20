20/10/2025
Universo POP
Assassino de John Lennon revela verdadeira motivação do crime após 45 anos
Participante é expulsa de reality após agredir colega durante discussão ao vivo
Participante da Fazenda chama atenção ao aparecer com volume no short; VEJA VÍDEO
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”
Quem é o marido de Michelle Barros, acusada de traição em A Fazenda 17
Mãe de Virgínia reage a Zé Felipe encantado por Ana Castela e apaga curtida após repercussão
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17

CBF rebate Gustavo Gómez e nega que árbitro tenha desligado rádio em Flamengo x Palmeiras

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cbf-rebate-gustavo-gomez-e-nega-que-arbitro-tenha-desligado-radio-em-flamengo-x-palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se manifestou nesta segunda-feira (20/10), após a polêmica declaração de Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, que acusou o árbitro Wilton Pereira Sampaio de ter desligado o rádio de comunicação durante a partida contra o Flamengo, no último domingo (19/10), no Maracanã.

A CBF negou a versão do jogador e garantiu que “a comunicação não foi desligada em nenhum momento”. A entidade explicou que os árbitros não têm permissão para manusear o equipamento durante o jogo e que o sistema é controlado exclusivamente por técnicos da empresa Hawk-Eye. “São eles, e apenas eles, que ligam e desligam os equipamentos”, afirmou a confederação em nota ao UOL.

Veja as fotos

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Pedro anota o terceiro do Flamengo, após erro da defesa do PalmeirasFoto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Pedro anota o terceiro do Flamengo, após erro da defesa do PalmeirasFoto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Jorginho marca de pênalti para o Flamengo diante do PalmeirasFoto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo x PalmeirasFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Leia Também

Durante o confronto, houve um momento em que o assistente Bruno Boschilia precisou do auxílio de um técnico da Hawk-Eye para restabelecer o funcionamento do sistema. O jogo chegou a ser paralisado até que a comunicação entre os membros da arbitragem fosse restabelecida.

Os rádios usados pelos árbitros ficam presos ao braço e são essenciais para a troca de informações em tempo real durante a partida.

Após o jogo, Gustavo Gómez não poupou críticas a Wilton Pereira Sampaio. “Acho o Sampaio um bom árbitro, mas um dos mais soberbos do futebol mundial. Ele até fechou o microfone para falar besteira para mim”, declarou.

Questionado sobre o conteúdo da conversa, o paraguaio evitou detalhar. “Eu tenho código (de ética) e não vou falar. Falou muita coisa para mim. O que acontece em campo fica em campo. Não vou falar (o que foi dito) porque tenho código”, completou em entrevista à TV Globo.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost