22/10/2025
CBF sorteia mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil

Escrito por Agência Brasil
Logo Agência Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta quarta-feira (22) os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Ficou decidido que Cruzeiro e Vasco terão os mandos de campo nas partidas de ida, com, consequentemente, Corinthians e Fluminense decidindo em casa. Os confrontos serão disputados nos dias 10 (uma quarta-feira) e 14 de dezembro (um domingo).

Além disso, foi definido o mando de campo da decisão da competição. Quem avançar entre Cruzeiro e Corinthians disputa o primeiro jogo da final em casa, com Fluminense ou Vasco tendo o mando do confronto de volta.

Os quatro times envolvidos nas semifinais da Copa do Brasil já conquistaram o título em ao menos uma ocasião. O Cruzeiro é o maior vencedor da competição, com seis títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018). Já o Corinthians ficou com o troféu em três oportunidades (1995, 2002 e 2009). Já Fluminense (2007) e Vasco (2011) foram campeões uma vez cada.

