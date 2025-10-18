CBG escala Seleção Brasileira para Mundial de Ginástica Artística

Neste sábado (18/10), a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anunciou a escalação dos atletas que irão representar a Seleção Brasileira no Mundial de Ginástica Artística na Indonésia, nas categorias masculina e feminina. A competição internacional terá início na madrugada deste domingo (19/10).
Leia também
-
Mundial de Ginástica começa neste domingo. Veja brasileiros na disputa
-
Israelenses são impedidos de disputar Mundial de Ginástica. Entenda
-
Flávia Saraiva é ouro na trave da Copa do Mundo de Ginástica
-
Jovem brasileira ganha primeiro bronze na Copa do Mundo de Ginástica
Na competição masculina, cinco ginastas irão representar o Brasil no Mundial de Ginástica Artística: Caio Souza, Diogo Soares, Tomás Florêncio, Vitaly Guimarães e Arthur Nory.
Confira abaixo o aparelho que cada atleta irá disputar.
- Solo: Caio Souza, Diogo Soares e Tomás Florêncio;
- Cavalo com alças: Vitaliy Guimarães, Diogo Soares e Caio Souza;
- Argolas: Diogo Soares e Caio Souza;
- Salto: Tomás Florêncio, Diogo Soares e Caio Souza;
- Paralelas: Caio Souza, Diogo Soares e Vitaliy Guimarães;
- Barra fixa: Caio Souza, Diogo Soares e Arthur Nory
- Individual geral: Diogo Soares e Caio Souza.
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por Conf. Brasileira de Ginástica (@cbginastica)
Assim como na categoria masculina, as atletas do feminino também foram escaladas pela Confederação Brasileira de Ginástica. Júlia Soares, Júlia Coutinho, Flávia Saraiva e Sophia Waisberg representarão a Amarelinha.
- Solo: Júlia Soares, Júlia Coutinho e Flávia Saraiva;
- Paralela: Júlia Coutinho e Sophia Waisberg;
- Salto: Sophia Waisberg;
- Trave: Flávia Saraiva, Sophia Waisberg e Júlia Soares.
O Mundial de Ginástica Artística terá a duração de seis dias, iniciando no domingo (19/10). A final do torneio será realizada no próximo sábado (25/10). Ao todo, 80 países disputarão a competição internacional.