CBG escala Seleção Brasileira para Mundial de Ginástica Artística

Neste sábado (18/10), a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anunciou a escalação dos atletas que irão representar a Seleção Brasileira no Mundial de Ginástica Artística na Indonésia, nas categorias masculina e feminina. A competição internacional terá início na madrugada deste domingo (19/10).

Na competição masculina, cinco ginastas irão representar o Brasil no Mundial de Ginástica Artística: Caio Souza, Diogo Soares, Tomás Florêncio, Vitaly Guimarães e Arthur Nory.

Confira abaixo o aparelho que cada atleta irá disputar.

Solo: Caio Souza, Diogo Soares e Tomás Florêncio;

Caio Souza, Diogo Soares e Tomás Florêncio; Cavalo com alças: Vitaliy Guimarães, Diogo Soares e Caio Souza;

Vitaliy Guimarães, Diogo Soares e Caio Souza; Argolas: Diogo Soares e Caio Souza;

Diogo Soares e Caio Souza; Salto: Tomás Florêncio, Diogo Soares e Caio Souza;

Tomás Florêncio, Diogo Soares e Caio Souza; Paralelas: Caio Souza, Diogo Soares e Vitaliy Guimarães;

Caio Souza, Diogo Soares e Vitaliy Guimarães; Barra fixa: Caio Souza, Diogo Soares e Arthur Nory

Caio Souza, Diogo Soares e Arthur Nory Individual geral: Diogo Soares e Caio Souza.

Assim como na categoria masculina, as atletas do feminino também foram escaladas pela Confederação Brasileira de Ginástica. Júlia Soares, Júlia Coutinho, Flávia Saraiva e Sophia Waisberg representarão a Amarelinha.

Solo: Júlia Soares, Júlia Coutinho e Flávia Saraiva;

Júlia Soares, Júlia Coutinho e Flávia Saraiva; Paralela: Júlia Coutinho e Sophia Waisberg;

Júlia Coutinho e Sophia Waisberg; Salto: Sophia Waisberg;

Sophia Waisberg; Trave: Flávia Saraiva, Sophia Waisberg e Júlia Soares.

O Mundial de Ginástica Artística terá a duração de seis dias, iniciando no domingo (19/10). A final do torneio será realizada no próximo sábado (25/10). Ao todo, 80 países disputarão a competição internacional.