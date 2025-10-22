Ceará, Fortaleza e Sport pedem à CBF reconhecimento de títulos brasileiros

Ceará, Fortaleza e Sport protocolaram, com o apoio das federações cearense e pernambucana de futebol, um pedido formal à CBF para que os Torneios Norte-Nordeste, disputados entre 1968 e 1970, sejam reconhecidos como edições do Campeonato Brasileiro.

Segundo nota publicada pelo Fortaleza, o pedido busca “corrigir uma injustiça esportiva” e se baseia no fato de que, apesar de o torneio ter sido classificado à época como uma competição regional, ele integrava o projeto de nacionalização do futebol brasileiro promovido pela antiga Confederação Brasileira de Desportos (CBD).

Caso o pedido seja aceito, Sport (campeão em 1968), Ceará (1969) e Fortaleza (1970) passariam a ser oficialmente considerados campeões brasileiros.

A CBF já reconheceu títulos nacionais de competições anteriores ao Brasileirão. Em 2010, a entidade equiparou as conquistas da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa aos campeonatos brasileiros, beneficiando clubes como Santos, Palmeiras e Fluminense. Em 2023, o Atlético-MG também teve reconhecido o título do Torneio dos Campeões de 1937 como Campeonato Brasileiro.