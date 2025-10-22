22/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Ceará, Fortaleza e Sport pedem à CBF reconhecimento de títulos brasileiros

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ceara,-fortaleza-e-sport-pedem-a-cbf-reconhecimento-de-titulos-brasileiros

Ceará, Fortaleza e Sport protocolaram, com o apoio das federações cearense e pernambucana de futebol, um pedido formal à CBF para que os Torneios Norte-Nordeste, disputados entre 1968 e 1970, sejam reconhecidos como edições do Campeonato Brasileiro.

Segundo nota publicada pelo Fortaleza, o pedido busca “corrigir uma injustiça esportiva” e se baseia no fato de que, apesar de o torneio ter sido classificado à época como uma competição regional, ele integrava o projeto de nacionalização do futebol brasileiro promovido pela antiga Confederação Brasileira de Desportos (CBD).

Veja as fotos

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza Esporte clUBE
“A Nação Tricolor emocionou o Brasil e a América do Sul”, diz Marcelo PazFoto: Mateus Lotif/Fortaleza Esporte clUBE
Vitória e Sport fazem jogo emocionante na parte de baixo da tabela. Paulo Paiva/ Sport Recife
brasileirão Vitória e Sport fazem jogo emocionante na parte de baixo da tabela.Vitória e Sport fazem jogo emocionante na parte de baixo da tabela. Paulo Paiva/ Sport Recife
Reprodução
Pedro Henrique é o destaque do Ceará para o Brasileirão deste anoReprodução
Reprodução/fortalezaec
Fortaleza e CearaReprodução/fortalezaec

Leia Também

Caso o pedido seja aceito, Sport (campeão em 1968), Ceará (1969) e Fortaleza (1970) passariam a ser oficialmente considerados campeões brasileiros.

A CBF já reconheceu títulos nacionais de competições anteriores ao Brasileirão. Em 2010, a entidade equiparou as conquistas da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa aos campeonatos brasileiros, beneficiando clubes como Santos, Palmeiras e Fluminense. Em 2023, o Atlético-MG também teve reconhecido o título do Torneio dos Campeões de 1937 como Campeonato Brasileiro.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost