cearense-com-o-casamento-mais-longevo-do-mundo-morre-aos-106-anos

Morreu o cearense Manoel Angelim Dino, que detinha o recorde de casamento mais longevo do mundo ao lado da esposa Maria de Sousa Dino, na última segunda-feira (20/10). Ele tinha 106 anos e 95 dias de idade, e estava casado há quase 85 anos.

Em fevereiro deste ano, o Guinness World Records anunciou que o casamento de Manoel e Maria, de 102 anos, tinha batido recorde como o mais longevo do mundo com 84 anos e 77 dias de união. Eles se casaram em 1940, em uma capela em Boa Ventura, no Ceará.

Maria comemorando o aniversário de 106 de Manoel

Ambos trabalhavam na agricultura para suas famílias e se conheceram em 1936. Porém, somente alguns anos depois que começaram um relacionamento. Segundo Manoel, foi amor à primeira vista quando ele e Maria voltaram a se encontrar em 1940.

A mãe de Maria, no entanto, não gostou muito da ideia e, inicialmente, foi contra o relacionamento. Mas, o cearense logo conquistou a família dela e, juntos, tiveram 13 filhos, 55 netos, 54 bisnetos e 12 tataranetos.

De acordo com Maria, o segredo do longo casamento deles era muito simples: amor.

A morte de Manoel foi lamentada pelo LongeviQuest, grupo de pesquisadores que monitora e mapea supercentenários pelo mundo. O grupo foi o responsável por certificar o recorde do casal.