Ceilândia: ponte no Incra 9 será reformada a partir de terça (14/10)

A partir desta terça-feira (14/10), a ponte que fica sobre um riacho no Incra 9, na região rural de Ceilândia, passará por reformas estruturais a fim de melhorar as condições da estrutura e garantir mais segurança na travessia de veículos e pedestres.

Durante o período de obras, a ponte precisará ser totalmente interditada. O trânsito que antes passava por ali agora será desviado para rotas alternativas, devidamente sinalizadas.

Veja o novo trajeto que será utilizado:

Trecho que será percorrido devido à interdição em ponte no INcra 9

Em caso de fortes chuvas ou outros imprevistos, os trabalhos poderão ser temporariamente suspensos para garantir maior qualidade do serviço e segurança dos trabalhadores.

A ação, parceria entre a Administração Regional de Ceilândia, Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), Secretaria de Obras e Infraestrutura e a Novacap, foi tomada após a identificação de diversas falhas estruturais.

A administração da região reforçou que esses transtornos, além de temporários, asseguram melhorias a longo prazo: “Reiteramos o compromisso em continuar cuidando da infraestrutura e da qualidade de vida de quem vive na região rural”.

“Essa é uma obra muito esperada pela comunidade e uma das prioridades da nossa gestão. Temos um compromisso com cada morador da região rural e estamos atuando com responsabilidade e rapidez para entregar uma ponte totalmente segura e resistente. ”, destacou Dilson Resende, administrador regional de Ceilândia.

Com informações da Agência Brasília