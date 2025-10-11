celebridades-se-despedem-de-diane-keaton:-“um-tesouro-nacional”

Aclamada por sua autenticidade, talento e estilo único, Diane Keaton teve sua morte confirmada neste sábado (11/10), aos 79 anos, na Califórnia. A atriz, ícone do cinema norte-americano, ficou marcada por papéis em clássicos como O Pai da Noiva, Clube das Desquitadas, Noiva Anônima e Annie Hall. A notícia abalou colegas de profissão, que usaram as redes sociais para lembrar com carinho da estrela.

Bette Midler, que atuou com Keaton em Clube das Desquitadas, compartilhou uma foto antiga da colega e lamentou profundamente sua partida. “Brilhante, linda e extraordinária. Ela era hilária, única e completamente livre de malícia. O que se via na tela era quem ela realmente era”, escreveu.

Atriz Diane Keaton

Atriz Diane Keaton

Jack Nicholson e Diane Keaton em ‘Alguém tem que ceder’, de 2003

Atriz Diane Keaton

Kimberly Williams-Paisley, que viveu a filha de Keaton em O Pai da Noiva, também publicou fotos com a atriz e descreveu a experiência de trabalhar ao seu lado como um dos momentos mais marcantes de sua vida. “Você foi gentil, generosa, talentosa e, acima de tudo, divertida. Obrigada por tanto”, disse.

A atriz Mary Steenburgen ressaltou a singularidade de Keaton. “Ela era mágica. Não haverá outra como ela. Me sentia abençoada por tê-la como amiga”, afirmou à revista People.

Outras figuras de destaque em Hollywood também prestaram suas homenagens. Rosie O’Donnell disse estar com o coração partido, enquanto Diane Kruger postou apenas um emoji de coração partido ao lado de uma imagem da atriz. Elizabeth Perkins chamou Keaton de “tesouro nacional” e exaltou seu legado de coragem e autenticidade. Veja a publicação aqui.

“Você sempre será minha Annie Hall”, escreveu Perkins em referência ao icônico papel da atriz no filme de Woody Allen.

Rosie O’Donnell presta homenagem para Diane Keaton

Luke Evans, Octavia Spencer, Olivia Munn, Lily Tomlin e Derek Hough foram outros nomes que se manifestaram, ressaltando não apenas o talento de Keaton, mas também sua gentileza, espírito livre e estilo inconfundível.

Octavia Spencer resumiu o sentimento de muitos ao afirmar: “Hoje perdemos um verdadeiro original. Diane nos mostrou que ser você mesma é a forma mais poderosa de existir.”

A carreira e a presença de Diane Keaton deixaram marcas profundas em gerações de atores e espectadores. Seu legado segue vivo em cada papel memorável que interpretou — e nas homenagens sentidas que provam o quanto ela foi, de fato, única.