17/10/2025
Universo POP
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil

Celina Leão sanciona lei que cria 5 vagas na Defensoria Pública do DF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
celina-leao-sanciona-lei-que-cria-5-vagas-na-defensoria-publica-do-df

O Governo do Distrito Federal (GDF) sancionou a lei para criar cinco novas vagas para defensor público do Distrito Federal (DPDF), em publicação nesta sexta-feira (17/10).

Proposta pelo Palácio do Buriti com auxílio da própria Defensoria Pública (DPDF), a lei foi sancionada pela governadora em exercício Celina Leão (PP), no Diário Oficial do DF (DODF).

Segundo o GDF, a proposta visa aumentar o número de defensores públicos da capital, com o “objetivo de ampliar o acesso da população carente ao sistema de Justiça”.

Leia também

Com os novos cargos, a DPDF passa a ter um quadro de vagas com 100 defensores públicos de classe especial, 100 de classe intermediária e 65 de classe inicial.

A Defensoria Pública tem a missão de oferecer assistência jurídica gratuita àqueles que não têm condições de arcar com os custos de um advogado.

Com o crescimento da população e o aumento da demanda por serviços jurídicos gratuitos, a medida, segundo o GDF, busca fortalecer a estrutura da DPDF, permitindo que mais cidadãos possam ser atendidos.

Com novos cargos, a DPDF poderá atuar para regiões desassistidas através dos atendimentos itinerantes, garantindo que comunidades distantes dos centros urbanos também tenham acesso à assistência jurídica gratuita”.

Segundo o governo, as despesas decorrentes da criação dos novos cargos serão custeadas pelas dotações orçamentárias já previstas para a DPDF.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost