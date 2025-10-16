16/10/2025
Universo POP
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
“Celular de pobre”: Maíra revela exclusão das redes de Sophia após polêmica

Maíra Cardi não se esquivou de nenhuma pergunta durante a entrevista com Leo Dias. Ela abriu o jogo sobre o que aconteceu na polêmica fala da filha, Sophia, de que um funcionário tinha “celular de pobre”. Além de explicar que a pequena repetiu uma brincadeira feita pelo próprio funcionário, ela contou que o fato foi decisivo para excluir a conta de Instagram da criança.

A influenciadora explicou que nunca havia falado sobre o assunto pois não achava ser necessário. “Ela devia ter quatro aninhos, uma criança de quatro anos ela não sabe o que está falando, uma criança de quatro aninhos ela repete o que ela ouve e é isso. A Sofia é engraçada demais, ela tem uma personalidade meio debochada tal, ela é assim. E eu nunca comentei isso, mas no próprio dia eu mesma falei com a pessoa e falei ‘não cabe não quero falar sobre esse assunto tal’”, contou.

A coach revelou que a fala da filha foi após escutar do próprio dono que o aparelho era de pobre: “Ela escutou isso na brincadeira, tanto a babá dela, quanto a própria pessoa, que é o dono do celular. Eles dois brincavam entre eles, eles brincavam, ‘ai meu celular é de pobre, meu celular é de pobre’, e eles brincavam, eles chamavam ela de patroinha, era uma brincadeira entre os dois, a Sofia não tinha nada com isso, mas ela ouvia”, falou.

“Eu achei que não cabia eu chegar e falar, ai gente, e defendê-la, sabe, ‘aí ela ouviu da boca dele mesmo e tal’, até mesmo porque as coisas comigo tomam uma proporção muito grande, e eu tô acostumada a ser famosa, tô acostumada a apanhar e etc, nem todo mundo tá, eu não queria que isso se voltasse contra ele na época, porque eu também sabia que era uma brincadeira dele com a babá, eu não posso proibir as pessoas do que elas falam”, frisou.

A ex-BBB afirmou que repreendeu a filha no mesmo dia, e explicou que não era algo legal de se falar: “Eu falei: ‘filha, isso não se fala, você ofende as pessoas’. E ela falou, ‘mas eles falam’. Eu falei, ‘sim, meu amor. Mas é feio, eles não deveriam falar’ e eu expliquei e tal”, falou.

Maira ainda desabafou sobre como é desafiador educar uma criança criada no meio fama, e que por isso, decidiu deletar o perfil do Instagram da pequena no mesmo dia da polêmica. “Mas é muito desafiador você criar uma criança com holofotes. Todas as crianças, com certeza, e os filhos de todo mundo, já falaram muitas merdas e cagadas e as pessoas corrigiram. Só que quando tem uma câmera na sua frente, você é julgado o tempo inteiro. Foi um dos motivos que excluí o Instagram da Sofia. Sofia tinha 1,5 milhão de seguidores no Instagram, excluí naquele mesmo dia. Acabou, eu falei, ‘chega, não quero mais essa exposição para ela’”, concluiu.

