Cemitério do CV: corpos eram lançados em poço de 30 metros

O cemitério clandestino encontrado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) no Morro do Jordão, nesta terça-feira (21/10), foi palco para ações sangrentas do Comando Vermelho (CV). No local, os investigadores encontraram esqueletos humanos.

A ação policial, que contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Corpo de Bombeiros, também culminou na descoberta de um poço com 30 metros de profundidade. Os indícios apontam que o buraco era usado para lançar os corpos das vítimas da facção.

Leia também

Na manhã desta terça (21), as equipes realizaram buscas e levantamento de dados que podem auxiliar nas investigações.

A coluna obteve acesso a imagens que mostram detalhes da operação. Os investigadores encontraram um crânio e outras ossadas.

Veja:

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

As investigações apontam que o local era usado como cemitério clandestino do CV

Material cedido ao Metrópoles 2 de 4

Um buraco profundo foi encontrado na mata

Material cedido ao Metrópoles 3 de 4

O Corpo de Bombeiros participa da operação

Material cedido ao Metrópoles 4 de 4

Material cedido ao Metrópoles