Cemitério do CV: corpos eram lançados em poço de 30 metros

O cemitério clandestino encontrado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) no Morro do Jordão, nesta terça-feira (21/10), foi palco para ações sangrentas do Comando Vermelho (CV). No local, os investigadores encontraram esqueletos humanos.
A ação policial, que contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Corpo de Bombeiros, também culminou na descoberta de um poço com 30 metros de profundidade. Os indícios apontam que o buraco era usado para lançar os corpos das vítimas da facção.
Na manhã desta terça (21), as equipes realizaram buscas e levantamento de dados que podem auxiliar nas investigações.
A coluna obteve acesso a imagens que mostram detalhes da operação. Os investigadores encontraram um crânio e outras ossadas.
As investigações apontam que o local era usado como cemitério clandestino do CV
Um buraco profundo foi encontrado na mata
O Corpo de Bombeiros participa da operação
