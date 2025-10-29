Cemitério no Rio celebrará Dia de Finados com trilha de Arlindo Cruz e Preta Gil

29/10/2025
cemiterio-no-rio-celebrara-dia-de-finados-com-trilha-de-arlindo-cruz-e-preta-gil

O Cemitério São Francisco Xavier, localizado no Caju, no Rio de Janeiro, preparou uma programação especial para o Dia de Finados. A ideia é transformar a data em um momento de reverência e celebração da memória, tendo a cultura popular brasileira como eixo central.

Dois grandes nomes da música nacional inspiram as celebrações: as obras de Arlindo Cruz e Preta Gil serão o pano de fundo para as homenagens no local. Um grande coro, composto por 200 colaboradores da concessionária que administra o cemitério, o “Coral Reviver”, será o responsável pela performance musical.

O grupo interpretará a canção “O Bem”, sucesso na voz de Arlindo Cruz, e “Drão”, um clássico de Gilberto Gil que, na ocasião, será um tributo à sua filha, a cantora Preta Gil. A música também transcende o espaço físico: um totem com QR Code disponibilizará a playlist “Sons de Acolhimento”.

A curadoria da trilha sonora, que reúne canções que evocam paz, amor e conforto, foi realizada em conjunto por profissionais e famílias que frequentam o cemitério. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

