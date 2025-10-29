29/10/2025
Cemitérios de Rio Branco devem receber até 50 mil visitantes no Dia de Finados, diz Prefeitura

Durante o dia, missas serão realizadas nos cemitérios para quem quiser prestar homenagens aos entes queridos

O Dia de Finados, celebrado neste domingo (2), deve movimentar os quatro cemitérios municipais de Rio Branco, que se preparam para receber entre 40 e 50 mil visitantes, segundo o secretário de Cuidados com a Cidade, Tony Roque, em conversa com o ContilNet.

Dia de Finados será no próximo domingo/Foto: Reprodução

Os portões estarão abertos das 6h às 18h, e não será permitido realizar construções ou reformas de túmulos no dia da visitação, já que o prazo para esse tipo de serviço foi encerrado.

Durante o dia, missas serão realizadas nos cemitérios para quem quiser prestar homenagens aos entes queridos. Confira os horários:

  • São João Batista – 8h e 15h
  • Jardim da Saudade – 8h e 15h
  • Morada da Paz – 9h
  • Cruz Milagrosa – 8h

Para garantir que tudo ocorra de forma organizada, a prefeitura contará com cerca de 60 a 80 colaboradores trabalhando na limpeza, apoio e orientação dos visitantes nas áreas internas e externas dos cemitérios.

