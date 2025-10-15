15/10/2025
Universo POP
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro
Vídeo: Zezé Di Camargo ergue camiseta por “anistia já” a presos do 8 de Janeiro durante show
Virginia vence liminar contra perfis com IA, mas relata “gambiarra” de haters e novos ataques com Vini Jr.
Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher; caso veio à tona nesta quarta
“Menino ‘adotado’” por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e dá sua versão: “Minha mãe sabia”
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda

Cena inédita mostra Odete viva após prisão de Heleninha em Vale Tudo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cena-inedita-mostra-odete-viva-apos-prisao-de-heleninha-em-vale-tudo

Os últimos capítulos de Vale Tudo prometem fortes emoções. Nesta quinta-feira (15/10), a novela exibirá uma cena de Heleninha (Paolla Oliveira) antes da morte da mãe, Odete Roitman (Débora Bloch).

A investigação já encontrou digitais de Heleninha e Tia Celina (Malu Galli) na arma do crime. Pressionada, a filha de Odete vai confessar parcialmente o assassinato e acabará presa.

3 imagensDebora Bloch caracterizada como Odete Roitman, de Vale TudoPaolla Oliveira.Fechar modal.1 de 3

Paolla Oliveira como Heleninha em Vale Tudo

Reprodução2 de 3

Debora Bloch caracterizada como Odete Roitman, de Vale Tudo

Reprodução/TV Globo3 de 3

Paolla Oliveira.

Reprodução/Internet.

Durante o interrogatório, a novela vai exibir um flashback inédito de Heleninha e Odete. A cena mostrará que a personagem de Paolla esteve no quarto de hotel onde a vilã foi morta momentos antes do disparo.

Leia também

A identidade do verdadeiro assassino só será confirmada no último capítulo de Vale Tudo, que vai ao ar nesta sexta-feira (17/10).

Final de Vale Tudo

O desfecho da novela promete selar o destino de Raquel (Taís Araújo) e Ivan (Rodrigo Góes) com um casamento. Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann) aparecerão na praia, junto com os filhos.

Já Maria de Fátima (Bella Campos) estará derrotada, após a onda de maldades que a vilã promoveu ao longo da novela.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost