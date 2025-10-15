Cena inédita mostra Odete viva após prisão de Heleninha em Vale Tudo

Os últimos capítulos de Vale Tudo prometem fortes emoções. Nesta quinta-feira (15/10), a novela exibirá uma cena de Heleninha (Paolla Oliveira) antes da morte da mãe, Odete Roitman (Débora Bloch).
A investigação já encontrou digitais de Heleninha e Tia Celina (Malu Galli) na arma do crime. Pressionada, a filha de Odete vai confessar parcialmente o assassinato e acabará presa.
Paolla Oliveira como Heleninha em Vale Tudo
Debora Bloch caracterizada como Odete Roitman, de Vale Tudo
Paolla Oliveira.
Durante o interrogatório, a novela vai exibir um flashback inédito de Heleninha e Odete. A cena mostrará que a personagem de Paolla esteve no quarto de hotel onde a vilã foi morta momentos antes do disparo.
A identidade do verdadeiro assassino só será confirmada no último capítulo de Vale Tudo, que vai ao ar nesta sexta-feira (17/10).
Final de Vale Tudo
O desfecho da novela promete selar o destino de Raquel (Taís Araújo) e Ivan (Rodrigo Góes) com um casamento. Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann) aparecerão na praia, junto com os filhos.
Já Maria de Fátima (Bella Campos) estará derrotada, após a onda de maldades que a vilã promoveu ao longo da novela.