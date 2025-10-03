03/10/2025
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa e viraliza nas redes
Um vídeo publicado no Instagram viralizou nos últimos dias e já acumula mais de 200 mil visualizações. As imagens mostram duas pessoas andando tranquilamente, enquanto a legenda provocativa dizia: “POV: quando eu decido levar alguém na minha casa”.

O vídeo rapidamente chamou atenção nas redes sociais, com comentários divertidos de usuários que se identificaram com o susto ou elogiaram a reação das jovens/Reprodução

A situação ganhou um tom inesperado quando, ao entrarem na residência, os participantes do vídeo se deparam com uma mucura — animal conhecido em algumas regiões como gamba — que parecia estar no local sem entender nada. A reação das visitantes foi imediata: as garotas saíram correndo, visivelmente assustadas com a presença do animal.

O vídeo rapidamente chamou atenção nas redes sociais, com comentários divertidos de usuários que se identificaram com o susto ou elogiaram a reação das jovens. Muitos internautas destacaram o quão inusitado é encontrar um animal silvestre dentro de uma residência, reforçando o caráter cômico e surpreendente do conteúdo.

