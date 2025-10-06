06/10/2025
Cena rápida da morte de Odete Roitman em Vale Tudo frustra fãs e provoca críticas nas redes sociais

O mistério sobre quem matou Odete permanece, deixando os espectadores ansiosos para os próximos episódios

O aguardado episódio do remake da novela Vale Tudo exibido nesta segunda-feira (6) marcou a morte de Odete Roitman, mas gerou frustração entre os fãs. A cena, que durou cerca de 10 segundos, foi considerada fraca e sem emoção pelos internautas, que expressaram críticas nas redes sociais.

No momento do crime, Odete aparece em cena sob a perspectiva de quem atirou, encostada na parede quando foi disparado o primeiro tiro, que não acertou. O segundo disparo, entretanto, foi fatal. Antes do ataque, ela fala: “Meu bem, ninguém tem coragem de atirar em Odete Roitman”. Estavam presentes na cena, que acontece no hotel, Maria de Fátima, César, Marco Aurélio, Leila e Celina. O mistério sobre quem matou Odete permanece, deixando os espectadores ansiosos para os próximos episódios.

Momento da morte de Odete Roitman em Vale Tudo: a cena rápida e misteriosa gerou repercussão nas redes sociais/Foto: Reprodução

Nas redes sociais, os fãs de Vale Tudo não pouparam críticas à forma como a morte de Odete Roitman foi mostrada. Muitos reclamaram da cena curta, que durou apenas cerca de 10 segundos, e da falta de emoção e dramaticidade. Internautas comentaram que o momento, esperado como um dos mais impactantes da trama, acabou passando despercebido e deixando a sensação de frustração, especialmente porque o assassino ainda não foi revelado.

Veja o vídeo:

