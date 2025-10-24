24/10/2025
Cena rara no Pantanal: biólogos registram tamanduá-bandeira com filhote nas costas

Vídeo do encontro emocionante já ultrapassa 700 mil visualizações no Instagram

Os biólogos e fotógrafos de vida selvagem Thiago Silva-Soares e Gustavo Figueirôa viveram um momento inesquecível ao flagrarem uma fêmea de tamanduá-bandeira carregando o filhote nas costas durante uma caçada noturna no Pantanal. O vídeo, publicado nas redes sociais, já acumula mais de 770 mil visualizações e encantou amantes da natureza em todo o país.

Na gravação, é possível ver a fêmea se alimentando tranquilamente enquanto o filhote se equilibra sobre suas costas. Os biólogos, emocionados, vibram e se abraçam diante da cena rara.

Reprodução Instagram

Na legenda da publicação, Gustavo Figueirôa destacou que, em mais de uma década de trabalho no bioma, esse foi o encontro mais incrível com um tamanduá-bandeira.

“Ela se aproximou tranquila, não notou nossa presença e se afastou serenamente depois de comer bastante. Afinal, ela ainda tem literalmente uma criança nas costas pra cuidar”, escreveu o fotógrafo.

Os profissionais acompanharam o animal por cerca de 20 minutos, observando o comportamento materno da fêmea enquanto ela caçava cupins a poucos metros de distância.

A espécie, símbolo do Cerrado e do Pantanal, está classificada como vulnerável à extinção, o que torna registros como esse ainda mais especiais para a conservação da fauna brasileira.

Fonte: Instagram/@gustavofigueiroa e @thiagosilvasoares
✍️ Redigido por ContilNet

