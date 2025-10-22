22/10/2025
Ceni após vitória contra o Grêmio: “Necessário para nossa caminhada

Na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu o Internacional por 1 x 0, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o triunfo, o treinador do Tricolor, Rogério Ceni, comentou sobre a dificuldade que a sua equipe teve nos primeiros minutos do jogo e a melhora ainda no primeiro tempo.

“Importante, necessário para nossa caminhada. Os primeiros minutos, ruins, nós nos atrapalhamos um pouco. Os primeiros dez minutos foram do Inter, nós fomos retomando a rédea do jogo”, iniciou.

“Acho que conforme o jogo foi progredindo, nos fomos aumentando o nosso entendimento do jogo e ao final do primeiro tempo já pressionávamos muito o Inter, um volume grande de jogo que gerou, além do pênalti, outras boas oportunidades que nós tivemos”, disse Rogério Ceni.

O treinador ainda comentou sobre Willian José e o seu atual momento na temporada. Nós últimos quatro jogos do Bahia, o atacante marcou em três. Ceni comentou que o atleta é um jogador inteligente e extremamente útil.

“É um jogador inteligente, ele não tem, logicamente, a mesma condição física que um garoto de 20 e poucos anos, ele é um pouco mais pesado, mas ele te dá muita sustentação, é um jogador que acrescenta muito na parte técnica. (…) Ele, se mantiver no peso, se ele conseguir cada vez mais, em forma, ele é um jogador inteligentíssimo e extremamente útil”, finalizou o técnico.

Com o resultado, o Bahia foi para a 5ª colocação do Brasileirão com 49 pontos marcados. A equipe volta a campo no sábado (25/10), às 21h30, contra o São Paulo, no MorumBIS.

