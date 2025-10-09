Censo: carro e ônibus são principais transportes para ir ao trabalho

O automóvel é o meio de transporte mais utilizado pela população para se deslocar ao trabalho. Os dados são do Censo Demográfico 2022, divulgado nesta quinta-feira (9/10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa mostra que o carro (32,3%) lidera a preferência, seguido por ônibus (21,4%), deslocamento a pé (17,8%) e motocicleta (16,4%). Juntos, esses meios de transporte correspondem a 87,9% das viagens realizadas para o trabalho no país.

De acordo com o IBGE, a maioria da população ocupada no Brasil (88,4%, o equivalente a 76,6 milhões de pessoas) trabalha no mesmo município em que vive. Desses, a maior parte (71,4% ou 61,9 milhões) exerce suas atividades fora da própria residência, enquanto 16,9% (14,7 milhões) trabalham em casa.

O Censo 2022 aponta que a variação de pessoas que se deslocam em meios de transporte de alta capacidade, como o trem ou o metrô (1,6%), é próximo da proporção daqueles que usam van, perua e semelhantes (1,4%).

O uso de BRT (o ônibus de trânsito rápido) representa apenas 0,3% dos deslocamentos para trabalho no Brasil, proporção próxima ao de caminhonete ou caminhão adaptado (0,4%).