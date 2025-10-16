Centrão vai para cima do PT em disputa para TCU após perder cargos

Após o Palácio do Planalto começar a cortar cargos de deputados que votam contra o governo, o Centrão decidiu partir para cima do PT em uma disputa por uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU).

A próxima vaga na Corte de Contas será aberta em fevereiro de 2026, quando o atual ministro Aroldo Cedraz completará 75 anos de idade e terá de se aposentar compulsoriamente do tribunal.

A vaga de Cedraz é de indicação da Câmara e havia sido prometida por Hugo Motta (Republicanos-PB) ao PT em troca do apoio do partido de Lula à candidatura do deputado ao comando da casa legislativa.

Nas últimas semanas, porém, lideranças do Centrão dizem ter avisado a Motta que não há chance de partidos como União Brasil, PP e PSD manterem o acordo firmado, pois deputados dessas siglas querem disputar a vaga.

Na avaliação de um importante líder do Centrão ouvido pela coluna, o PT não teria votos suficientes na Câmara para aprovar a indicação de um nome ligado ao partido para a Corte de Contas

Caciques do Centrão avaliam que a própria posição do PT na área fiscal, vista como incompatível com a agenda de partidos mais liberais, atrapalha a tentativa da sigla de indicar um ministro para o TCU.

Deputados lembram que a situação é semelhante ao episódio da relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deste ano. O PT queria indicar Carlos Zarattini (PT-SP), mas o escolhido acabou sendo Gervásio Maia (PSB-PB).

Cotados do Centrão para o TCU

Entre os nomes do Centrão interessados na indicação para o TCU estão os deputados federais Pedro Paulo (PSD-RJ), Hugo Leal (PSD-RJ), Elmar Nascimento (União-BA) e Danilo Forte (União-CE).

A expectativa dos caciques do Centrão é de que, até 2026, um desses nomes se consolide como consenso — com apoio até mesmo do PL de Jair Bolsonaro — e seja eleito ministro do TCU, derrotando o PT.