Centro de Atenção ao Servidor completa um ano com mais de 6,7 mil atendimentos e recebe veículo novo

O Centro de Atenção ao Servidor (CASS) completou um ano de funcionamento com a marca de mais de 6,7 mil atendimentos realizados a servidores públicos estaduais.

A data foi comemorada na manhã desta quarta-feira (29), em Rio Branco, com a entrega de um veículo destinado exclusivamente ao uso do centro.

Durante a solenidade, o governador Gladson Cameli destacou que o CASS representa o compromisso do governo com o bem-estar dos servidores e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à valorização do funcionalismo.

“Com certeza, aqui é a prova do nosso compromisso com o servidor público. Mostra também a comunicação entre as secretarias — a de Administração integrada com a de Saúde — para que a gente possa colocar o Estado de Direito mais próximo das pessoas, reforçando ainda mais a estrutura de governo para humanizar o atendimento público”, afirmou Cameli.

O secretário de Administração, Paulo Correia, ressaltou que o centro já se tornou referência em atendimento especializado.

“Hoje é um dia muito feliz, o aniversário do CASS. Estamos entregando um veículo para ajudar nas atividades. Nós temos mais de 6,7 mil atendimentos já efetivados. Isso demonstra a importância que o governador tem dado ao servidor público”, disse.

Segundo Correia, o espaço oferece diversas especialidades — entre elas psicologia e fisioterapia — e deve ampliar a oferta de serviços com a aquisição de novos equipamentos.

“Nós já estamos com algumas licitações em fase de finalização para comprar mais equipamentos. Em parceria com a Secretaria de Saúde e a Fundação Hospitalar, vamos trazer mais profissionais. No mês do servidor, esse foi um presente do governador para os servidores públicos”, completou.

O secretário adjunto de Gestão de Pessoas, Guilherme Duarte, também destacou o crescimento das atividades ao longo do primeiro ano de funcionamento.

“Hoje nós contamos com mais de 11 serviços, entre clínica médica, odontologia, psicologia, nutrição e terapias de grupo. O governador está entregando um veículo que vai nos ajudar a visitar servidores que estão em situação de saúde e precisam do nosso apoio”, afirmou.

Duarte informou ainda que, além dos atendimentos realizados na sede, o CASS tem promovido ações itinerantes para aproximar o serviço dos órgãos estaduais.

“Em um ano, nós já atendemos quase 7 mil servidores nas diversas modalidades. Também levamos atendimento médico e nutricional a outras secretarias, para estar mais próximos dos nossos servidores”, concluiu.