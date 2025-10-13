13/10/2025
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
César em ação: Cauã Reymond incendeia a web com ensaio sensual à la “Vale Tudo”

Que calor! “Vale Tudo” chegou na última semana, e Cauã Reymond decidiu se despedir da trama em grande estilo. Com apenas três fotos de cueca, o galã agitou toda a web em um ensaio sensual. Segundo o ator, a inspiração veio justamente de seu personagem na novela, César Ribeiro.

“Essa semana começa em clima de despedida. Fiz esse ensaio, que compartilho na nossa reta finalíssima, inspirado pelo César Ribeiro”, escreveu o artista.

Veja as fotos

Vários fãs e famosos comentaram na postagem de Cauã. Tatá Werneck brincou sobre o brilho no corpo do astro para o ensaio: “Se preocupa com o planeta mas gasta um litro de óleo diesel pra uma foto”, escreveu a comediante.

Outro internauta aproveitou a oportunidade para fazer perguntas pertinentes sobre a trama: “Queremos saber quem matou Odete e quem fez a caridade de roubar sua roupa?”, escreveu.

